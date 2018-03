Avezzano, l’assessore Pulsoni lascia «per motivi di lavoro»

AVEZZANO. Cesidio Pulsoni dice addio alla giunta Di Pangrazio.

L’assessore all'ambiente e alla mobilità ha rimesso il mandato nelle mani del sindacoper sopravvenuti «nuovi impegni di lavoro. E' stata una bellissima esperienza umana e politica», afferma Pulsoni, «che mi ha fatto conoscere una realtà nuova, sicuramente stimolante, quella della politica al servizio del cittadino, in una squadra di governo coesa e attorno al sindaco Di Pangrazio, che opera con spirito di servizio a favore della collettività. Purtroppo gli impegni professionali non mi consentono più di seguire come vorrei e come la città merita le deleghe assegnatemi dal Sindaco, che ringrazio per la fiducia, augurandogli il massimo risultato possibile nell'interesse della città: la completa attuazione del programma di governo premiato dagli elettori».

A due mesi dall'incarico, quindi, l'ingegner Pulsoni lascia. Il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, preso atto delle dimissioni «ringrazia l'assessore per l'impegno augurandogli le migliori fortune professionali. Il lavoro, soprattutto in questa fase difficile, è primario per chiunque, figurarsi per un giovane che, come il sottoscritto e l'intera giunta comunale, si è messo a disposizione della città per favorire la rinascita di Avezzano per troppo tempo relegata nelle retrovie da una classe politica poco attenta agli interessi generali».