Arriva il giornale del Comune di Chieti, «così saprete tutto»

CHIETI. Un nuovo periodico d’informazione del Comune per tenere informati i cittadini. Zero spese per l’amministrazione pubblica.

Il giornale, una uscita ogni tre mesi, sarà edito proprio dall’amministrazione comunale: «non è una sfida agli organi di informazione della carta stampata», ha assicurato il sindaco Umberto Di Primio, «ma vuol essere un mezzo utile per dimostrare la nostra vicinanza ai cittadini, soprattutto nel rendere informazioni riguardanti le attività in itinere».



Il periodico sarà realizzato da Lime edizioni, non ha alcun costo per l’amministrazione perché sponsorizzato da privati. La tiratura è pari a 25.000 copie distribuite gratuitamente a tutte le famiglie della città di Chieti e prossimamente anche presso le sedi dei sindacati, i Caf.

Saranno 32 le pagine per ogni numero: «si darà spazio a tutte le forze politiche consiliari, al mondo dell’associazionismo, a quello sindacale e alle attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi», ha assicurato Di Primio. «Sarà uno strumento che si affiancherà a quelli istituzionali del Comune quali il nuovo sito internet e le pagine Facebook oltre che quella mia personale e che sono certo arricchirà la piattaforma informativa relativa alla comunicazione pubblica della nostra città».

«Sarà un giornale che ha caratteristiche uniche nel panorama abruzzese - ha dichiarato Antonio Iarussi della società Lime Edizioni – la cui reperibilità avverrà tramite distribuzione porta a porta e tramite il sito del Comune, quello della stessa azienda editrice e tramite quello degli inserzionisti. Un periodico che si distingue sicuramente per il buon livello grafico».