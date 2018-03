Montesilvano, proclamato Consiglio comunale. I grillini sono dentro

MONTESILVANO. In Consiglio tre degli ex candidati sindaci: Musa, Maragno e Anelli. Dopo giorni frenetici e attese estenuanti il dado è stato tratto.

I grillini del Movimento 5 stelle entrano al Comune di Montesilvano seguendo i colleghi di Spoltore che meno di un mese fa hanno guadagnato un seggio.

Sono 15 i consiglieri di maggioranza e 9 quelli di opposizione. Entrano 5 consiglieri del Pd (Feliciano D’Ignazio, Gabriele Di Stefano, Adriano Chiulli, Enzo Fidanza, Massimiliano Pavone), 2 della lista civica Montesilvano Bene Comune (Anthony Aliano e Stefano Di Felice), 2 dell’Udc (Lino Ruggero e Pietro Gabriele), 2 dell’Idv (Enea D’Alonzo e Fabio Vacca), 1 di Fli (Carlo Tereo De Landerset prossimo presidente del Consiglio), 1 di Sel (Deborah Comardi), 1 della lista civica Essere Montesilvano (Federico Di Giovanni), e 1 della lista civica Il Popolo di Montesilvano (Silli).

Per il centrodestra oltre agli ex candidati sindaci Manola Musa e Francesco Maragno che al secondo turno si sono coalizzati entreranno 4 consiglieri del Pdl (De Martinis, Cilli, Di Pasquale, Vittorio Catone), 1 della lista civica Arcobaleno (Paolo Di Blasio), 1 di Montesilvano Futura (Ernesto De Vincentiis). Dentro dunque anche Manuel Anelli della lista Movimento 5 Stelle che con il suo ingresso lascia fuori Claudio D’Aventura del Pdl.

Adesso il sindaco potrà annunciare la giunta e si potrà procedere anche con le surroghe. Non mancheranno ricorsi al Tar per la decisione presa questa mattina ma era ormai evidente che qualunque scelta fatta avrebbe portato contestazioni.



IL CONSIGLIO COMUNALE

LISTA N° 12 – Partito Democratico

- D’Ignazio Feliciano

- Di Stefano Gabriele

- Chiulli Adriano

- Fidanza Vincenzo

- Pavone Giovanni

LISTA N° 11 – Montesilvano Bene Comune

- Aliano Anthony

- Di Felice Stefano

LISTA N° 9 – Udc

- Ruggero Lino

- Gabriele Pietro Pasquale

LISTA N° 15 – Italia dei Valori

- D’Alonzo Enea

- Vaccaro Fabio

LISTA N°4 – Fini

- Tereo Del Landerset Carlo

LISTA N° 14 – Sinistra Unita

- Comardi Deborah

LISTA N° 13 – Essere Montesilvano

- Di Giovanni Federico

LISTA N° 6 – Il Popolo di Montesilvano

- Silli Lorenzo

Candidato sindaco non eletto a seguito di ballottaggio

- Musa Manola

LISTA N° 20 – Pdl

- De Martinis Ottavio

- Cilli Paolo

- Di Pasquale Umberto

- Catone Vittorio

LISTA N° 19 – Arcobaleno

- Di Blasio Paolo

LISTA N° 23 – Montesilvano Futura

- De Vincentiis Ernesto

LISTA N° 3 – Democrazia e Libertà

- Maragno Francesco (Candidato sindaco non eletto)

LISTA N° 16 – Movimento 5 stelle

- Anelli Manuel (Candidato sindaco non eletto)