L’Aquila, ecco la seconda giunta Cialente

L’AQUILA. Il sindaco Massimo Cialente ha nominato la nuova Giunta Comunale dell’Aquila.



Roberto Riga, sarà il vice sindaco e assessore alla Protezione Civile e Ambiente con delega in materia di Sicurezza del Territorio; Protezione Civile; Attività estrattive; Smaltimento macerie; Agricoltura; Usi Civici; Randagismo; Diritti degli animali; Attività Venatorie; Sanità, R.A. e R.S.A. comunali; Politiche per la gestione della Struttura Istituzione Centro Servizi per Anziani; Igiene pubblica e gestione integrata dei rifiuti e delle acque del territorio comunale; Ecologia: politiche per la tutela e valorizzazione dell’ambiente; Sviluppo sostenibile.

Lelio De Santis, assessore al Bilancio con delega in materia di Bilancio; Tributi; Programmazione economica; Servizi anagrafici e materie delegate per conto dello Stato; Affari generali; Contenzioso e Contratti; Politiche per lo sviluppo dei turismi.

Per Pietro Di Stefano la riconferma alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale con delega in materia di Politiche Urbanistiche ed Edilizia; Ricostruzione; Urbanistica; Pianificazione; Rapporti con gli Organi della ricostruzione, con i soggetti e gli strumenti della pianificazione sovraordinata; Infrastrutture; Ricostruzione dei Beni Storici, Artistici, Monumentali; Rapporti con le Amministrazioni e gli Organi dello Stato preposti alla relativa tutela; Coordinamento Piani e Programmi di fonte comunale; Pianificazione e realizzazione degli interventi sulle aree comunali del Progetto CASE; Donazioni nazionali ed internazionali.

Marco Fanfani sarà l’assessore alla Pianificazione Commerciale ed Attività Produttive, Politiche comunitarie con delega in materia di: Attività Produttive e SUAP; Commercio; Politiche comunitarie; Politiche del credito; Attività Produttive e SUAP; Polo fieristico ed eventi fieristici. Emanuela Iorio assessore allo Sport e tempo libero con delega in materia di: Sport; Gestione degli impianti sportivi; Politiche sociali dello Sport; Aeroporto dei Parchi; Pari Opportunità; Bilancio di Genere.

Elisabetta Leone sarà l’assessore alle Risorse Umane con delega in materia di Politiche per le risorse umane e rapporti con le parti sociali; Polizia Municipale;Informatizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica; Riorganizzazione e ammodernamento della struttura comunale; Semplificazione amministrativa; URP; Rapporti OIV; Comitato Unico di Garanzia; Comunicazione e trasparenza.

Alfredo Moroni, al suo secondo mandato, si occuperò di Opere pubbliche, Patrimonio – Verde pubblico con delega in materia di Manutenzione ordinaria e straordinaria comunale; Lavori pubblici; Parchi e giardini, boschi e patrimonio naturale, arredo urbano; Cimiteri comunali; Gestione dei Cimiteri comunali e dei servizi cimiteriali; Patrimonio e gestione progetto C.A.S.E. e M.A.P.; Smart City, L’Aquila Città Intelligente; Energia: qualità energetica e fonti rinnovabili.

Fabio Pelini è assessore all’Assistenza alla Popolazione con delega in materia di Assistenza alla Popolazione; Ricostruzione Partecipata; Politiche del Lavoro; Partecipazione e applicazione degli istituti della partecipazione. Stefania Pezzopane (la più votata) si occuperà ancora di Politiche Sociali e Culturali con delega in materia di Politiche Sociali; Welfare; Politiche educative e scolastiche; Asili Nido; Politiche per gli Studenti Universitari; Politiche Giovanili; Politiche per gli Anziani; Politiche Abitative; Politiche per l’Immigrazione; Diritti di Cittadinanza; Politiche Culturali; Rapporti con le Istituzioni Culturali; Grandi eventi culturali; L’Aquila Capitale della Cultura 2019; Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città; L’Aquila Città della Pace.

Oltre a quanto non espressamente delegato nei provvedimenti monocratici, il Sindaco si è riservato le competenze nelle seguenti materie: Piano Strategico; Città Territorio; Società partecipate; controllo analogo e strategico; Rapporti con le Università.