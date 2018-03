Montesilvano, biblioteca riduce gli orari. Rc: «interessi di parte?»

MONTESILVANO. «La biblioteca comunale di Montesilvano ha ridotto gli orari di apertura, dalla sera alla mattina».

La denuncia giunge dal gruppo “In movimento per i beni comuni” di Rifondazione Comunista-Verdi preoccupato ma soprattutto stupito nell’apprendere il cambiamento.

L’Università della Terza Età presieduta dal consigliere uscente dell’Udc Maria Rosaria Parlione ha un accordo con il Comune che prevede a partire dal 1° febbraio il prolungamento di orario di apertura della biblioteca: fino alle 19,30 dal lunedì al venerdì ed anche il sabato dalle 09.30 alle ore 12.00. I volontari dell’associazione stessa hanno garantito il servizio almeno fino al 31 agosto come specificato nel Protocollo d’Intesa.

A partire dal 24 maggio senza alcun preavviso, la biblioteca è tornata ai vecchi orari, quindi chiusura alle 17,45 e senza l’ apertura di sabato.

Corrado Di Sante del gruppo “In movimento per i beni comuni” pensa che questa scelta possa essere detta da meri interessi di parte.

«È quantomeno bizzarro», dice, «che a pochi giorni dalla sconfitta del centrodestra al ballottaggio (che ha consacrato il candidato della coalizione di centrosinistra Attilio Di Mattia alla vittoria) l’Università della Terza Età presieduta dal consigliere Maria Rosaria Parlione (Udc), ed ora prima dei non eletti della lista Arcobaleno a sostegno di Manola Musa interrompa il rapporto con il Comune. L’Associazione, come stabilisce il punto numero 10 del protocollo d’intesa, disponibile sul sito del comune di Montesilvano, ha dato comunicazione al Comune con un anticipo di almeno 18 giorni lavorativi della decisione di interrompere il rapporto?».

Ed ora resta il compito più difficile: dirlo agli studenti ed ai ragazzi che più volte avevano sollecitato la precedente amministrazione ad un allungamento degli orari di apertura.