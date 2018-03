Vasto, la proposta: «attiviamo i taxi in città?»

VASTO. L’idea piace a Progetto per Vasto e probabilmente non dispiace ai turisti. Ma che cosa ne pensa il Comune?

Il consigliere Massimo Desiati ha depositato un’ interrogazione sul servizio taxi in città. L’esponente di “Progetto per Vasto” ha chiesto al sindaco se non sia il caso di dotare una città di 42.000 abitanti di un servizio del genere e se non di debba riorganizzare l’intera materia, espletando tutte le procedure necessarie per bandire un concorso pubblico per l’affidamento delle licenze.

La città non sarebbe nuova a questo tipo di esperimento. Già in passato a Vasto c’era il servizio taxi istituito negli anni 1974/75.

Il servizio, secondo Desiati, risolverebbe molti problemi, da quello occupazionale a quello dei trasporti (costituirebbe una risposta per molti cittadini non automuniti per ragioni di età o che, comunque, utilizzerebbero il servizio per i loro spostamenti), oltre a favorire il turismo. Nella stagione estiva, infatti sono tanti i turisti presenti a Vasto alla costante ricerca di taxi per spostarsi da un luogo all’altro della città, non ritenendo sufficiente, il servizio offerto dai mezzi pubblici di linea.

A tal proposito, secondo Desiati il tassista potrebbe anche fungere da guida durante il trasporto soprattutto in assenza di guide fornite dal Comune.



COME SI FA A DIVENTARE TITOLARI DI UN TAXI?

E’ necessaria una apposita licenza annuale rilasciata dal Comune, precisa il consigliere, «senza la quale non è possibile effettuare la professione né ospitare clienti nel proprio autoveicolo. Per ottenerla e diventare così, a tutti gli effetti, conducente di questo tipo di veicoli, è obbligatorio essere in possesso di determinate caratteristiche nonché di precisi requisiti professionali».

La licenza si ottiene superando un concorso pubblico oppure ed in determinati casi comprandola da chi già la possiede. Il Comune di Vasto avrebbe disponibili 12 licenze taxi (9 vigenti e solo una attiva).