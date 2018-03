Spoltore, il giorno della proclamazione degli eletti

SPOLTORE. Si terrà oggi alle 13 nel Comune di Spoltore la proclamazione degli eletti al Consiglio. Dopo il passaggio di consegne tra il commissario prefettizio Vincenzo De Vivo e il primo cittadino, avvenuto martedì scorso, adesso comincia a prendere forma la nuova assise civica.

Oltre al neo sindaco Luciano Di Lorito che l’ha spuntata al primo turno, saranno presenti tutti gli eletti della maggioranza e dell’opposizione.

Grazie al 52.03% dei voti il sindaco ha evitato il ballottaggio contro la candidata del centrodestra Marina Febo, che si è fermata al 28,78%. Con 2638 preferenze (28.54%) la lista del Partito Democratico si aggiudica 6 seggi in Consiglio.

Per il Pd sono stati eletti Lucio Matricciani (424 preferenze); Chiara Trulli (248); Stefano Sebastiani(234); Loris Masciovecchio (220); Quirino Di Girolamo (217); Lorenzo Mancini(169). Per Idv Enzo Di Giosaffatte (176 voti); Francesca Sborgia (165) e Nada Di Giandomenico(132).

Fli Carlo Cacciatore (178 preferenze).

Tra i banchi dell’opposizione, oltre a Marina Febo, Carlo Spatola Mayo e Francesco Zampacorta, dovrebbero sedere: Edoardo Diligenti (265 voti) di Spoltore Futura; Marco Della Torre (166) del PdL e Guerino Controguerra (110) di Prima Spoltore.

Resta poi da sciogliere il nodo più importante, ovvero la nomina degli assessori.