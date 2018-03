Amministrative Avezzano, tutti i voti dei consiglieri

AVEZZANO. Nel secondo turno, i giorni 20 e 21 maggio, la corsa a sindaco della città sarà tra Giovanni Di Pangrazio e Italo Cipollone. L'ufficio centrale elettorale ha concluso la conta dei voti espressi dai cittadini nella consultazione per le amministrative del 6 e 7 maggio, che ha certificato i nomi dei primi due classificati tra gli otto aspiranti alla carica di sindaco: Di Pangrazio ha ottenuto 11.767 voti; Cipollone si è fermato a quota 8.950.

Ora in attesa del voto bis, riservato ai soli due candidati a sindaco rimasti in campo, si apre la fase dei possibili apparentamenti in vista del ballottaggio.

Nel frattempo, a palazzo di città, prosegue il lavoro dell'ufficio elettorale centrale del Tribunale, presieduto dal giudice Stefano Venturini, chiamato a mettere il timbro dell'ufficialità sugli eletti in consiglio comunale.

Su eventuali apparentamenti, l’Unione dei Marsi «all’unanimità» ha deliberato di dare mandato a Pierpaolo Rubeo di aprire un confronto con le altre forze, «qualora queste stesse ne dovessero fare richiesta. Gli eventuali incontri - si legge in una nota - dovranno basarsi sui principi cardini del programma dell’Udm ed essere rispettosi dei valori alla base del movimento, primo fra tutti la tutela del nostro territorio».

Intanto Cipollone ‘strizza l’occhio’ ai puà anziani e dice di essersi reso conto, nel corso delle numerose assemblee nei vari quartieri di Avezzano e degli incontri tematici in città e nelle frazioni, che la popolazione più anziana «non ha il ruolo che meritano, quel ruolo che gli antichi popoli riconoscevano a chi aveva svolto un compito nella comunità ed aveva esperienza da trasferire alle generazioni più giovani. Sempre più spesso riscontriamo situazioni di disagio e povertà, cui si aggiungono altri problemi che vengono sottovalutati e che sono causa di ulteriore disagio. Mancano infatti le occasioni di incontro, scambio, crescita culturale e artistica che permettano agli anziani di uscire dall’isolamento e ritrovare la voglia di mettersi in gioco». «Bisogna incentivare forme di volontariato per contrastare la solitudine di molti anziani – sostiene Cipollone – i pensionati devono essere una risorsa per la città e non un peso».

Di Pangrazio esprime, invece, la sua vicinanza ai lavoratori del Crab di Avezzano: «assicuro il mio impegno, se sarò sindaco di Avezzano, affinché la sorte del Crab prenda una strada del tutto diversa a vantaggio dei lavoratori di questa struttura di eccellenza che deve diventare uno dei volani della crescita di questa città».

Domenico Di Bernardino (Pd) 422 voti, Claudio Tonelli (Pdl) 405 voti, Lino Cipolloni (Pdl) 379 voti, Vincenzo Gallese (Pdl) 342 voti, Filomeno Babo (cantiere popolare) 305 voti, Alberto Lamorgese (Forza Avezzano) 303 voti, Vincenzo Ridolfi (Fli) 298 voti, Mariano Santomaggio (Pdl) 292 voti, Carlo Tinarelli (Pd) 282 voti, Crescenzo Presutti (Per Avezzano) 282 voti, Fabio Ranieri (Pdl) 276 voti, Emilio Cipollone (Udc) 274 voti, Roberto Verdecchia (per Avezzano) 271 voti, Franco De Nicola (Pdl) 259 voti, Alfredo Chiantini (Pdl) 240 voti, Antonio Di Fabio (con Italo per Avezzano) 236 voti, Fabrizio Amantilli (Pd) 234 voti, Francesco Paciotti (Api) 233 voti, Gianfranco Gallese (per Avezzano) 225 voti, Biagio Aureliano Giffi (Pdl) 223 voti, Umberto Ciciarelli (Io amo Avezzano) 222 voti, Lorenza Panei (Pd) 221 voti, Ignazio Ucci (Api) 210 voti, Leandro Rosa (Per Avezzano) 202 voti, Giancarlo Cipollone (Fli) 195 voti, Quirino Gentile (Io Amo Avezzano) 191 voti, Vincenzo Patrizi (Fli) 189 voti, Mario Madonna (Per Avezzano) 188 voti, Giovanni Luccitti (Pd) 187 voti, Innocenzo Ranieri (Forza Avezzano) 186 voti, Lucio Mercogliano (Pd) 186 voti.