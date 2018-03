«La Provincia di Chieti paghi subito i debiti con le imprese»

CHIETI. La Provincia di Chieti «ha in cassa 27 milioni di euro, ma non li può usare»

Quei soldi non può usarli nemmeno per pagare i soldi dovuti alle imprese che forniscono beni e servizi perché è costretta dalla legge a rispettare il cosiddetto "patto di stabilità". «E' giunto il momento di "fare la cosa giusta" e onorare subito i contratti con le aziende, ridotte allo stremo, anche a costo di andare in deroga al patto di stabilità imposto dallo Stato, che è il primo a violare le regole ritardando i versamenti agli Enti locali, ma pretende il pagamento puntuale delle tasse dai cittadini»: è questa la proposta avanzata in un ordine del giorno dai consiglieri provinciali di Grande Sud, Fabrizio Montepara e Nicola Mincone, che ne raccomandano l'adozione «a tutte le Province italiane».

«Ogni giorno abbiamo notizia di imprese che chiudono, di lavoratori licenziati, di imprenditori che compiono gesti estremi - spiega Montepara -. Noi amministratori dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e fare le scelte che riteniamo giuste. La vita delle persone viene prima del rispetto di norme asettiche, che non considerano la realtà quotidiana e stanno pregiudicando in maniera irreversibile la solidità e la stessa esistenza delle imprese che operano sul territorio».

Da una verifica dei dati economici nel settore Lavori Pubblici della Provincia di Chieti - riferiscono Mincone e Montepara - si evince che l'Ufficio ha liquidato per l'anno 2011 una somma per lavori e forniture pari a 5 milioni e 400mila euro; nel primo periodo del 2012 tale somma ammonta a un milione e 200mila euro; addirittura ci sono altre somme liquidate e non ancora pagate, superiori al milione di euro e risalenti al 2010. «L'insolvenza da parte della Provincia - proseguono i due consiglieri di Grande Sud - sta procurando danni gravissimi alle imprese e, di conseguenza, all'intero sistema economico e occupazionale della nostra provincia».

Montepara e Mincone chiedono al presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio - il quale è anche presidente dell'Unione Province Abruzzesi (Upa) e membro di Presidenza dell'Unione Province Italiane (Upi) -, di «portare l'ordine del giorno a conoscenza delle altre Province italiane, raccomandandone l'adozione, così contribuendo a immettere nel mercato ingenti risorse economiche per dare nuovo impulso e vitalità all'economia italiana».