Amministrative Martinsicuro, Buonaspeme assicura: «noi il vero rinnovamento»

MARTINSICURO. «Noi siamo il vero rinnovamento di questa città». Questo quanto ha dichiarato Andrea Buonaspeme, candidato a sindaco di Martinsicuro per la lista Cambiamo Insieme, area Pd.

«Noi siamo il giusto equilibrio tra intraprendenza, saggezza ed esperienza», ha proseguito il candidato. «Indicheremo sin da subito un delegato alla sicurezza che dovrà tenermi costantemente aggiornato sulla situazione - ha annunciato Buonaspeme - Questa per Martinsicuro è una novità assoluta. La sicurezza è uno dei temi che più preoccupano la nostra città e noi abbiamo l'intenzione di affrontare seriamente la questione evitando gli annunci i spot della precedente amministrazione che non hanno portato ad alcun risultato e utilizzando invece un approccio di sistema».

«L'altro punto su cui non possiamo permettevi di perdere tempo è la macchina amministrativa che va ottimizzata facendo leva sulle persone che già abbiamo. Il comune deve tornare a rispondere ai veri bisogni dei cittadini - ha dichiarato il candidato sindaco - Taglieremo ove possibile le esternalizzazioni dei servizi, valorizzando le competenze dei tecnici del nostro municipio, risparmiando così risorse che dovranno essere spese per una seria manutenzione del territorio».

Un altro dei punti fondanti del programma di Buonaspeme sarà una nuova pianificazione urbanistica. «È da una pianificazione lungimirante del territorio che dovrà partire la rinascita della nostra città. Martinsicuro è la porta dell'Abruzzo per i turisti italiani ed europei. È partendo da questa idea che dovremo ridisegnare il volto di questa città», ha proseguito il candidato.

«E’ una grande soddisfazione essere qui - ha dichiarato il segretario provinciale del Pd Robert Verrocchio, presente alla conferenza stampa - Andrea Buonaspeme è un candidato che rappresenta il nuovo, insieme a tutti i componenti della sua lista. Il centrodestra in questa città non ha ottenuto alcun risultato. Per ciò che riguarda l’altra lista, sono gli stessi undici della scorsa volta, e non è vero che sono contro i partiti perchè sanno benissimo con chi stare. E’ bello vedere tutto il centrosinistra unito per una battaglia che sappiamo di essere in grado di vincere».

Per sostenere la candidatura a sindaco di Andrea Buonaspeme nei prossimi giorni arriverà il senatore del Pd Ignazio Marino, mentre domenica prossima sarà la volta della esponente dei Verdi Grazia Francescato.