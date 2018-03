Piccone ritrova la sua maggioranza e ritira le dimissioni

CELANO. Sono state ritirate questa mattina le dimissioni dopo un paio di settimane molto intense e dopo polemiche a non finire contro la minoranza ed i soliti giornali che raccontano i fatti.

Quasi al termine della lunga seduta consiliare di oggi il sindaco, Filippo Piccone, ha comunicato all’assemblea la decisione di ritirare le dimissioni presentate alcuni giorni fa.

«E’ doveroso per un sindaco», ha detto Piccone, «rassegnare le dimissioni quando non ci sono più i numeri per governare, ed è altrettanto gesto di responsabilità verso i cittadini, revocare le dimissioni quando la maggioranza mostra compattezza e volontà nel proseguire l’attività amministrativa per portare a compimento il programma proposto agli elettori».

A nulla sono valsi gli appelli lanciati nei giorni scorsi da alcune forze politiche che chiedevano gesti di buon senso da parte del senatore che a modo suo ha spiegato come è nata la telenovela dei map mai costruiti a celano e dove sono finiti i soldi stanziati dalla Protezione civile di Bertolaso.