SPOLTORE: TUTTI I CANDIDATI

SPOLTORE. Dopo la fine del governo Franco Ranghelli, terminato bruscamente con gli arresti, Spoltore prova a voltare pagina.

La città è chiamata a scegliere un nuovo sindaco dopo la fase di transizione con il commissario prefettizio. La campagna elettorale si preannuncia infuocata visti anche i giorni che hanno preceduto il suo inizio. Dopo giorni di lavori intensi i nomi sono stati messi tutti sul tavolo. Il centrosinistra ha deciso di puntare su Di Lorito mentre il centrodestra si è affidato a Marina Febo, 35 anni, con un lavoro a Bruxelles è tornata a casa «per la mia città». Lei sarà la prima donna a correre per la poltrona di sindaco nella storia di Spoltore.

I candidati sono 6, per un totale di 11 liste diverse. L’ex presidente del consiglio Luciano Di Lorito può contare sul sostegno di Partito Democratico, Italia dei Valori, Fli, Udc. Marina Febo, invece, è la candidata del Pdl, Spoltore futura e Prima Spoltore. Ci sono poi Francesco Zampacorta (Grande Spoltore Cinqueborghi), Fabio Rosica che ha detto addio all’Italia dei Valori e corre con Spoltore in movimento, Carlo Spatola Mayo (Movimento Cinque Stelle) e l’ex generale dell’esercito Liborio Faricciotti che corre con la Lega Nord «senza accordi e senza compromessi con nessuno». Spoltore Riparte non ha invece presentato la lista «in seguito all’essere venute meno le condizioni fondamentali per la realizzazione progetto politico atto a governare la città di Spoltore».

Spoltore Riparte «per dare un senso all'attività svolta fin qui», annuncia il gruppo in una nota, «ha deciso di devolvere in beneficenza alla Lega Italiana per Lotta contro i Tumori di Pescara, i fondi raccolti durante la cena di autofinanziamento che si è tenuta in data 05/03/2012 in un ristorante a Spoltore».







CANDIDATO SINDACO LUCIANO DI LORITO PD

IDV

Lucio Matricciani

Quirino Di Girolamo

Lorenzo Mancini

Angela Carvelli

Antonio D'Agostino

Lisa De Leonardis

Francesca Di Cesare

Savino Di Nicola

Orazio D'Orazio

Gabriele Eleuterio

Giordano Fedele

Loris Masciovecchio

Stefano Sebastiani

Raffaele Spilla

Chiara Trulli

Francesco Verzella Settimio Astolfi

Giancarlo Canale

Emidio D'Onofrio

Tiziano De Leonardis

Oslavo Di Davide

Nada Di Giandomenico

Enzo Di Giosaffatte

Marco Di Marzio

Gianluca Febo

Luca Livi

Piero Mambella

Bruno Ortense

Simona Panzoni

Carlo Pietrangeli

Francesca Sborgia

Danilo Spadolini





FUTURO E LIBERTÀ UDC Roberto D'Intino

Carmine Berardi

Stefano Burrani

Carlo Cacciatore

Aldo Ciancaglini

Giacomo Cocchiarella

Egidio Paolini

Remo Di Sabatino

Massimo Gasbarri

Augustin Karaci

Remo Lanci

Ellida Lazzarini

Walter Marino

Matteo Menchini

Raffaella Sborgia

Fabio Trubiani



Massimo Di Felice

Pietro Febo

Mauro Di Febo

Davide Mucci

Roberto Iervese

Luigi Di Silverio

Giancarlo Di Federico

Marina Del Fiacco

Marco Di Giovanni

Giuseppe Pellegrini

Riccardo Padovano

Luca Di Donato

Stamatis Aletraris

Serena Di Pasquale



CANDIDATO SINDACO MARINA DI FEO PDL SPOLTORE FUTURA Marco Della Torre

Gianluigi Amoroso

Adriano D'Anselmo

Cristian Di Fonzo

Giuseppe Di Gregorio

Matteo Innocenti

Maurizio Mambella

Attilio Marchese

Luca Martinelli

Paolo Junior Neri

Luciano Palumbo

Gabriele Petruzzi

Tommaso Pigliacelli

Roberta Sferrella

Valerio Spadaccini

Rosita Tartaglione









Anna Silvia Agreste

Maurizio De Amicis

Claudio Di Cesare

Diego Di Milo

Edoardo Diligenti

Pasqualino Favale

Pierpaolo Pace

Franco Scurti

Enzo Silvidii

Giovanni Simeone

Pietro Zallocco

Paolo Lucente

Laura D'Angelo

Valeria Cini

Diletta Canonico

Annamaria Negusanti PRIMA SPOLTORE

Domenico Di Blasio

Stefano Latella

Maira Fragassi

Renzo Appignani

Fabio Patricelli

Guerino Controguerra

Roberta Gentili

Mattia Diodati

Valerio Cappucci

Gabriella Di Nicola

Silvio Di Cesare

Italo Di Lorito

Barbara Di Pietrantonio

Jacopo Piras

Alfonsina Villa

Lamberto Manfrini





CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ZAMPACORTA

GRANDE SPOLTORE CINQUEBORGHI Nicola Anconitano

Alfredo Caruso

Abramo Damiano

Stelvio D'Ettorre

Danny Di Marco

Achille Di Paolo Emilio

Valterino Di Pomponio

Mario Febo

Pancrazio Iezzi

Arturo Mazzocca

Vincenzo Ricci

Angelita Scurti

Gabriele Scurti













CANDIDATO SINDACO FABIO ROSICA

SPOLTORE IN MOVIMENTO

Pamela Caporale

Antonio Catani

Angelina Cecati

Pierluigi De Rugeriis

Mario Del Zoppo

Tommaso Di Marzio

Luana Di Mascio

Valentina Di Michele

Ivo Di Muzio

Alessandra Guerra

Domenico Marcantonio

Giuseppe Rustichelli

Giuseppe Petraccia

Maria Geni Rossi

Giovanni Zanchini

Luca Fusco

















CANDIDATO SINDACO CARLO SPATOLA MAYO MOVIMENTO CINQUE STELLE Giorgia Cipriani

Gabriele Di Felice

Luca Di Lorenzo

Jimmy Eleuterio

Marco Guarnieri

Filomena Passarelli

Romana Piedimonte

Sandra Pietrangelo

Maurilio Scorrano

Rocco Speranza

Gianluca Vacca