MONTESILVANO: TUTTI I CANDIDATI

MONTESILVANO. Dopo mesi di trattative, primarie e tira e molla anche a Montesilvano si è arrivati alla tanto attesa consegna delle liste.

Sono8 i candidati sindaci in corsa, 23 le liste consegnate. Manola Musa, assessore della giunta Cordoma, tenta la scalata con il supporto di Pdl, Arcobaleno, Città nuove, La Destra, Rialzati Abruzzo-Montesilvano futura. E’ stata proprio lei a scalzare l’attuale sindaco Pasquale Cordoma che ha comunque deciso di riprovarci e ricandidarsi. Verrà sostenuto da Grande Sud e No Euro Grillo Parlante. Fino a quelche settimana fa Cordoma sosteneva di essere il «candidato naturale» per il centrodestra ma poi la coalizione non ha trovato la giusta convergenza intorno al suo nome.

Ha lanciato la propria candidatura ormai da molte settimane anche Francesco Maragno che gode dell’appoggio di Fli, Mpa-Api, Popolo di Montesilvano, Democrazia e libertà, Repubblicani-Pensionati e consumatori.

Poi c’è Attilio Di Mattia che dopo la vittoria delle primarie prova a far tornare la città in mano al centrosinistra. Lui sarà sostenuto da Pd, Idv, Sel-Comunisti italiani, Essere Montesilvano, Bene comune.

Alla competizione partecipano anche Gianluca Milillo per la Lega Nord, Corrado Di Sante (Prc, Verdi che non ha accettato la corsa insieme al centrosinistra a causa della mancata certezza delle ‘liste pulite’), Marco Forconi con Forza nuova e Manuel Anelli del Movimento 5 stelle.







CANDIDATO SINDACO ATTILIO DI MATTIA PD

IDV

Tullio Agostinone

Roberto Barbieri

Angelo Bucci

Maria Gabriella Canonico

Patrizia Cantoro

Massimo Cardone

Adriano Chiulli

Marcella D'Amico

Arnaldo De Leonardis

Francesco Di Pasquale

Gabriele Di Stefano

Feliciano D'Ignazio

Ales Evoli

Vincenzo detto Enzo Fidanza

Luigi Laguardia

Roberta Pagliaro

Francesca Palmucci

William Palusci

Giovanni detto Massimiliano Pavone

Claudia Ruozzi

Daniele Scorrano

Mirko Secone

Paolo Talanca

Domenico Tomassone



Vittorio Acconcia

Sergio Agostinone

Antonio Adesso

Antonella Bevilacqua

Camillo Chiarieri

Enea D'Alonzo

Giorgio D'Anastasi

Mario D'Ettorre

Michele Do Franco

Stefania Di Nicola

Lorenzo Di Roberto

Rinaldo detto Nando Formisani

Giulia Ester Giuliani

Vincenzo Longoverde

Emanuele Mancinelli

Sante Mastrandrea

Mirco Mirabilio

Mario Panico

Domenico Piccirilli

Lorenzo Pucci

Laura Silvetti

Ennia Tomassone

Fabio Vaccaro





UDC GIOVANI PER MONTESILVANO Piero Pasquale detto Piero Gabriele

Emilio Di Censo

Emidio Di Felice

Lino Ruggero

Roberto Iulianetti detto Roby

Carina Helena Bosu

Franco Cicconetti

Daniele Cilli detto Paolo

Catia Coppa

Vincenzo Cusati

Barbara Dezio

Manuel Di Battista

Camillo Gelsomini

Stefano Giammarco

Fabio Iezzi

Mariangela Ippoliti

Nando Mercuri

Lucio Raiti

Federico Roganti

Marco Silvetti

Ilario Lacchetta



Gianluca Primiterra

Veronica Candeloro

Louis Centorami

Fabio Di Febbo

Matteo Di Febbo

Simone Fusi

Demien Granchelli

Alessio Marchioli

Alessandro Mariani

Chiara Nicolodi

Lorenzo Peca

Manolo Rulli

Daniele Serafini

Simone Stortini

Fabio Terenzi

Cristina Tiberi

Paola Tiberi



BENE COMUNE ESSERE MONTESILVANO Marco Volpe

Emelson Agostinone

Anthony Hernest Aliano

Fabrizio Donatello Berardinucci

Massimiliano Brancadoro

Enea Brutti

Claudio Cammarota

Teresa Cilli

Francesco D'Annunzio

Maurizio Di Fazio

Stefano Di Felice

Silvio Di Iorio

Paride Diodati

Errico Di Tillio

Attilio Di Tullio

Mario Nino Fusco

Davide Isitti

Eugenio dettto Cicio Laurenzi

Giuseppe Nastasi

Carmen Nilda Passariello

Virginia Patriarca

Fabrizio Pianta

Fabio Petricca

Ubaldo Toffoli

Alessandro Abusci

Bruno Barteloni

Rocco Basile

Donato Camplese

Francesco Colombaro

Ruggero D'Intino

Lorenza De Fabritiis

Lisa Di Francesco

Federico Di Giovanni

Marco Di Nino

Davide Forrace

Marco Giampietro

Lorenzo Gobeo

Massimiliano Laudano

Mario Luca Pagano

Lacramioara Paic

Antonio Palmucci

Vincenzo Paolone

Romeo Petracca

Alessia Tauro

Antonio Tavano

Giuseppe Timi

Flavio Zorzan

Fabio Zuccarini

COMUNISTI ITALIANI Paolo Di Girolamo

Antonio Dionisio

Anna Maria Di Tillio

Essaid Afensou

Elena Agaroanova

Angela Antinarella

Antongiulio Cavuti

Deborah Raffaella detta Debora Comardi

Giovannino Conti

Stefano Croce

Giorgio D'Amico

Sabrina Di Carluccio

Pamela Di Lodovico

Barbara Di Soccio

Aura Maria Florenz

Franco Fiorenzo

Arturo Fragassi

Bruno Fratini

Massimiliano Fuschi

Alexander detto Lo smilzo Gnoli

Daniela Landolfi

Renato Michelucci

Antonio Salvatore Pace

Mice Pace



CANDIDATO SINDACO MANOLA MUSA PDL ARCOBALENO Alfredo Caccamo

Manuela Camilletti

Stella Immacolata Cantelli

Vittorio Catone

David Cecamore

Paolo Cilli

Claudio Daventura

Mauro De Donatis

Ottavio De Martinis

Claudio Di Emanuele

Ferdinando Di Giacomo

Umberto Di Pasquale

Silvano Di Rodi

Ermanno Falco

Carlandrea Falcone

Luigi G. Marchegiani

Christian Mergiotti

Rocco Pace

Davide Pardi

Renato Possanieni

Alfredo Testa

Adriano Tocco

Camillo Savini

Francesco D'Amario Paolo Di Blasio

Ciro Amato

Luana Rachele M. Amato

Lucia Cimarrone

Francesco Cilli

Donato Di Battista

Marcella Di Bernardo

Anna Maria Di Febo

Claudio Di Giuseppe

Alessandro Dorelli

Vincenzo Gambone

Aldo Gentile

Silvio Madonna

Alessandra Meloni

Diana Mezzanotte

Maria Oliviero

Nicola Panella

Maria Rosaria Parlione

Maurio Ricciardi

Paola Sardella

Roberto Stracciani

Tiziani Pizii

Massimo Angelosante

Evenio Gabriele Girosante



CITTA' NUOVE LA DESTRA Giancarlo Cipolletti

Antonio Di Blasio

Bruno Di Blasio

Sandro Di Felice

Junior Di Francesco

Maria Renata Di Giuseppe

A. Di Marcoberardino

Barbara Faccenda

Katia Farci

Stella Fontana

Teodoro A. Giancitucci

Mirella Gianfrancesco

Antonello Lancianese

Isabella Lezzerini

Pinetto Maiella

Valeriano Oronzo

Benito Piccirilli

Laura Piersante

Maurizio Russi

Alessandro Sancilio

Ayoub Talji

Monia Torrieri

Roberto Vastano

Samuele Vendraminetto Iole Matteucci

Alessandro Baldati

Paola Mattia

Maria Petroni

Luisa Malatesta

Roberto Rosa

Andrea Russo

Roberto Nubile

Mike de Collibus

Erminio Tofù

Massimiliano Iusi

Gian Pio Garramone

Domenico Di Renzo

Antonio Zampino

Alfonso Ricci

Francesca P. Perfetti

Rachele Carota

Gioele Iezzi

Matteo Berardi

Giacomo Massacese

Corradio Centonze

Massimiliano Di Biase

Andrea D'Alimonte

Antonio D'Alimonte

MONTESILVANO FUTURA Gennaro Passerini

Corrado Carbani

Ernesto De Vincentis

Antonio Giannetti

Mauro Orsini

Massimiliano Arena

Domenico Baiocco

Marina Basciani

Giuseppe Bevilacqua

Antonio Capuozzo

Valerio Carconi

Alessandro Ciarlarello

Igino Creati

Enea Di Liberato

Roberta Di Vincenzo

Pierpaolo Dottore

Michele Falcone

Alessandro Luciani

Angelo Minnucci

Antonio Nobilio

Fulvio Passeri

Jessica Santucci

Maurizio Buccella

Enrico Marcone



CANDIDATO SINDACO FRANCESCO MARAGNO DEMOCRAZIA E LIBERTA’ MPA SIMBOLO Vittorio Gervasi

Gioacchino Armellani

Gino Berardi

Giovanni Castellano

Camillo Ciammaichella

Rodolfo Corselli

Giuseppe Da Fermo

Daniela Delle Monache

Vittorio De Zelis

Giacomo Di Francesco

Andrea Maria Di Giovanni

Franco Di Iulio

Dante Di Pietro

Antonio Farchione

Anna Maria Gagliardi

Fabio Giancaterino

Francesco Laguaragnella

Francesco Longobardi

Patrix Umberto Merolli

Giuseppe Michetti

Vincenzo Moretti

Giovanni Mario Paoletti

Silvio Torrieri

Ylenia Tontodonati





Antonio Prosperi

Nicki Abbonizio

Gianfranco Agamennone

Donato Angelini

Emanuela Barba

Rossano Barbone

Giustino Bruno

Paolo Carota

Nicola D’Amario

Roberto De Crescenzo

Domemico De Mico

Antonio Rossano Di Michele

Marialuisa Fiorilli

Sergio Florindi

Alberto Gradin

Antonio Longo

Giovanni Marrone

Donatello Mazzocchetti

Carmela Palladino

Giovanni Peca

Joshua Pisignani

Sandy Santurbano

Giuseppe Schena

Emanuele Valerio



POPOLO DI MONTESILVANO ALLEANZA PER L’ITALIA Lorenzo Silli

Pasquale Barilone

Luca Cirone

Alberto Ilardo

Maria Sesia

Antonio Russo

Davide Falone

Giovanni Scaburri

Viktoriya Vantsak

Lorenzo Di Giacomo

Massimiliano Franceschini

Andrea Chiavaroli

Paolo Chiola

Antonio Ducale

Vincent Bartollino

Gabriele Di Camillo

Francesco Ceka

Francesco Alessandro Legnini

Gabriel Gustavo Crausaz

Andrea D'Andrea

Fabiola Cicconetti

Andrea Taglieri

Giuseppe Pio Martorana

Andrea Luppino



Fabrizio Treccia

Marcello Ascenzo

Ruggiero Basile

Ennio Bruni

Carmine Calvise

Lucio Chichi

Tony Crocetta

Franco D'Alessandro

Luigi Di Giamberardino

Luca Di Nardo

Fabio Di Paolo

Nevio Di Sabatino

Carlo D'Onofrio

Mariacarla Ferri

Davide Fuardo

Francesco Iacovelli

Alessandro Morgante

Sergio Musa

Danilo Palumbo

Cristina Pavone

Martina Romanelli

Fernando Silvestri

Luca Tontodonati

Francesco Trozzi

FLI Oscaro Biferi

Carlo Tereo De Landerset

Najoua Ayari in Ciavattella

Pasquale Buccella

Vincenzo Camapanelli

Massimiliano Camplone

Antonio Capone

Emanuele Casalanguida

Matteo De Leonardis

Marino De Ovidiis

Alessandro Di Blasio

Mattia Di Martino

Miguel Di Paola

Umberto Di Pietro

Gianfranco D'Ottaviantonio

Giovanni Favetta

Alina Georgiana Frimu

Augusta Croce Iannetti in Trabucco

Marco Alano Loria

Angelo Nicolò

Stefania Pantaleo

Elvio Piscione

Nicolina Santoro

Antonello Summa







CANDIDATO SINDACO PASQUALE CORDOMA

GRANDE SUD NO EURO- LISTA DEL GRILLO SIMBOLO Benito Olivieri

Massimo Salvatore

Stefania Cacace

Filippo D'Aprile

Emiliano D'Astolto

Samuele De Chiara

Anzo De Petris

Marco Di Donato

Tony Di Fiore

Anthony Di Iulio

Monica Di Mario

Leo Ferretti

Rosario Giuffrida

Diana Iovoli

Antonio Maria Lauda

Paride Marini

Antonino Miccichè

Igidio Petricca

Maurizio Rossi

Paolo Savini

Fabrizio Signorelli

Elena Stok

Emanuela Serchia





Fortunato Saladino

Arturo Saladino

Maria Marusca Ricci

Loredana Di Muzio

Andrea Alverdi

Massimo Bottarini

Davide Paolini

Tonino De Sanctis

Mauro Scannella

Fabrizio Gabrielli

Amalia Cucumelli

Massimiliano Vivirito

Pietro Bochiccio

Lena Saturnino

Michelina Caravello

Maria Cataldo

Monica Curcio

Gianfranco Vivirito

Italo Cazzaniga

Francesco Tartaglione

Aldo Primiterra

Ciro Damasco

Marco Ferri

Alessandro D'Ercole





CANDIDATO SINDACO CORRADO DI SANTE

RC-VERDI SIMBOLO

Mauro Baldassarre

Pamela Caporale

Michele Castellano

Lorenzo Cigliano

Stefania Contento

Paola Coppa

Ludovica Di Brigida

Andrea Michele Di Federico

Maria Rosa Di Matteo

Annalisa Fars

Johnny Felice

Luca Fusco

Giuseppe Grimolizzi

Paolo Mantini

Massimo Marziale

Lorenzo Mazzocco

Gianfranco Occhiocupo

Lorenzo Palmieri

Piernicola Papa

Paola Parlanti

Dea Radaelli

Corrado Santurbano

Cinzia Scichilone

Alberto Terra









CANDIDATO SINDACO GIANLUCA MILILLO

LEGA NORD

SIMBOLO Salvatore Lovaglio

Fernanda Trozzi

Halyna Fenytstka

Alessandro Di Nino

Cristian Sbaraglia

Simona Andreoli

Matteo Faricciotti

Antonio D'Arcangelo

Eleonora Currao

Tiler Di Tillio

Maria Rosaria Papa

Valerio Sagazio

Marcello Maggiori

Davide Traini

Antonina Sclocchini

Andrea Amico

Catia Civitella

Mirko Di Michele

Pasqualina Albano

Tiziano Volpe











CANDIDATO SINDACO MARCO FORCONI

FORZA NUOVA SIMBOLO Giovanni Ciasullo

Luca Astolfi

Alessio Bianchini

Vittorio Buccella

Fernando D'Atri

Maria Davì

Vincenzo Di Chio

Eugenio Di Francesco detto Tetè

Bruno Giuliano

Alessandra Giovina Ianieri

Stefano Landolfi

Franco La Valle

Damiano Madeo

Marco Natale

Giuseppem Ottaviani

Pierguglielmo Valentino Pacchione

Matteo Romanelli

Franco Scascitelli

Giacomo Speziale

Italo Tiberi

Michele Tocco

Davide Chiavarini