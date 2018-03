AVEZZANO: ECCO TUTTI I CANDIDATI

AVEZZANO. Campagna elettorale affollata quest’anno ad Avezzano.

In corsa 8 aspiranti sindaco e un migliaio di aspiranti consiglieri comunali. Il panorama è vario.

C’è Italo Cipollone, candidato del centrodestra. 63 anni, dirige l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Sulmona. Lui può contare sull’appoggio di Pdl, Forza Avezzano, Avezzano protagonista, Cantiere popolare, Con Italo per Avezzano, Noi con Avezzano, Udeur.

C’è poi Giovanni Di Pangrazio che si porta dietro una corazzata di oltre 250 candidati consiglieri. Al suo fianco ci sono Partito Democratico, Italia dei Valori, Api, Futuro e Libertà di Fini, Udc, e le liste Per Avezzano, Proposta popolare, Avezzano futura, Avezzano in discussione, Progetto Avezzano.

Ci sono anche Lorenzo De Cesare (con la lista Alleanza di centro), Nazzareno Di Matteo (Libertà è partecipazione), Iride Cosimati (Io amo Avezzano).

In corsa anche Mario Spallone, medico di Togliatti che ha ancora voglia di mettersi in gioco ad 89 anni e lo fa con il sostegno di una lista civica. Nel 2007 si era candidato a Lecce dei Marsi ma non ce l’aveva fatta. «Aspetterò altri 5 anni», aveva detto, e questa volta ci riprova alzando il tiro e correndo per il Comune di Avezzano. Chiudono la corsa Valeria Feragalli (che ha l’appoggio di Sel) e Pierpaolo Rubeo (Unione dei Marsi)









CANDIDATO SINDACO GIOVANNI DI PANGRAZIO PD

AVEZZANO FUTURA Agostini Daniela

Amatilli Fabrizio

Antonini Mirella

Baldassarre Gabriele

Colaprete Franco

D'abruzzo Marco

De Santis Massimiliano

Di Benedetto Francesco Detto "Cecco"

Di Berardino Domenico

Finocchi Maria Rita

Fracassi Matteo

Lancia Davide

Luccitti Giovanni

Mancini Domenico Giovanni

Mercogliano Lucio

Palladini Edvige

Panei Lorenza

Paolini Gessica

Piacente Alberto

Pietrangeli Cristiano

Pollio Mario

Rantucci Maria Antonietta

Salvati Proietti Carlo

Tinarelli Carlo

Amicuzi Maurizio Patrizio

Antonini Gabriele

Apolloni Jacopo Luigi

Bellia Francesco

Calisse Diego

Delle Monache Valentina

Di Benedetto Roberta

Di Giacomo Angelo

Di Micco Rocco Giancarlo

Di Paolo Remo

Dundee Marcello

Fracassi Anatolia

Geremia Gianluca

Ionio Gianni

Maffucci Veronica

Maillaro Massimo

Montaldi Innocenza

Morelli Debora

Onofri Mafalda Monica

Parisse Fabio

Ponziani Emilio

Rastellini Marco

Rufo Claudio

Vallabini Omar AVEZZANO IN DISCUSSIONE

PROGETTO AVEZZANO Agostini Giovanni

Corradetti Achille

Costantini Antonio

Croce Antonio

D'amato Giuseppe

D'angelo Lidia

Davino Patrizia

Di Cesile Antonio

Di Gianfilippo Glauco

Di Giuseppe Emiliano

D'orazio Mauro

D'orazio Monia

Di Sciacca Michelangelo

Esposito Telemaco

Ferrara Nicola

Ferri Patrizio

Fracassi Renato

Giovannucci Mauro

Letta Donato

Maceroni Anna

Marco-Aurelio Enrico

Montanari Antonio

Quaranta Antonio

Serta Domenico







Pisegna Orlando Nicola

Antonini Mauro

Anzini Carlo

Barbonetti Giuseppe

Cerri Andrea

Ciccone Angela

Del Monaco Rossella

De Luca Marco

Di Caterino Angelo Gabriele (Detto "Scattone")

Di Giustino Carmine

Fradiani Marco

Gattone Renzo

Giffi Luigi

Longo Loris

Mai Guido

Malandra Enzo

Piacentino Giacomo

Ponziani Luigi

Ranalletta Vincenzo

Ruscitti Giannicola

Ruscitti Pierluigi

Sannito Lorenzo

Tudico Marcello

Vaccaro Francesco UDC

FLI Barbati Domenico

Bontempi Stefania

Buccilli Annateresa

Cataldi Francesco

Catini Giovanni

Chichiarelli Stefano

Cianciusi Vincenzo

CipolloneEmilio

Colabianchi Fabio

Di Cicco Franca

Di Natale Daniela

Di Sara Raffaele

D'ovidio Luciano

Iampieri Bruno

Laghese Jessica

Lanciotti Manuel

Letizia Angela

Mancini Domenico

Mari Moreno

Nazzicone Alessia

Pacilli Fabrizio

Paciotti Antonio

Scoccia Giovanni

Sorgi Valerio







Bianchi Simona

Bisegna Fabio

Boi Roberto

Buttari Cristina

Catarinacci Gabriele

Cipollone Giancarlo

Croce Marco

Di Cicco Gino

De Feudis Oberdan

Di Battista Tomas

Di Sabatini Domenico

Esposito Elisa

Iannotti Sandro

Iannotti Tiziano

Luccitti Panfilo

Patrizi Vincenzo

Pellegrini Michele

Pistilli Marcello

Ridolfi Vincenzo

Rozzi Sergio

Salvini Raffaella

Stornelli Delia

Zauri Gianfranco

API IDV Antonini Ivan

Baldassarre Franco

Bellisari Gino

Brachini Salvatore

Brancato Giuseppe

Celaia Giancarlo

Cofini Giovanni

Conte Maria Cristina

De Michelis Patrizia

Di Pietro Salvatore

Di Stefano Pierluigi

Fracassi Antonella

Iannotti Selvaggia

Iucci Ignazio

Mascaretti Eugenio

Milano Angela Luisa (Detta "Lina")

Montaldi Daniela

Montanari Stefania

Nita Camelia

Occhiuzzi Giancarlo

Paciotti Francesco

Scipioni Lorenzo

Tarquini Massimo

Venditti Marco

Santilli Antonello

Rufini Paolo

Lo Zito Vincenzo

Sancese Silvano

Di Cicco Adriana

Maceroni Pino

Modestini Emanuela

Sorgi Fabrizio

Liberati Renzo

Alonzi Giuseppe

Fracassi Daniele

Silvestri Monica

Cinque Gaetano

De Ioris Dionisio

Storri Maria Jose'

Icorne Domenico

Chiappini Simone

Angelitti Anna Maria

Giusti Antonio

Gallotti Cesidio

Malaguti Meris

Nazzicone Angelo

Iezzi Catia

Milano Germano





CANDIDATO SINDACO ITALO CIPOLLONE

PDL FORZA AVEZZANO

Chiantini Alfredo

Cipolloni Lino detto Cipollone

Cosimo Giovanni detto Gianni

De Nicola Franco

Di Renzo Marina Raffaella

Ferreri Giuseppe detto Lillino

Figliolini Amedeo

Fracassi Massimiliano

Fusarelli Carmen

Gallese Vincenzo detto Pissino

Giffi Biagio Aureliano

Iacone Alfredo

Ippoliti Antonio detto Tonino

Ippoliti Lorenzo

Laurenzi Francesco detto Lillino

Mazzocchi Felicia

Neri Augusto

Occhiuto Salvatore Carmelo

Ranieri Fabio

Santomaggio Mariano

Sarrantonio Giulio

Stinelli Giovanni

Tiburzi Francesco

Tonelli Claudio

Allegritti Massimo

Bucci Emiliano

Caruso Luca Giuseppe

Cinque Luigi

Di Berardino Cosimo

Di Giuseppe Aurelio detto Elio

Di Pasquale Rodolfo

Di Stefano Andrea

Gallucci Luigi

Guidobaldi Antonio

Iacovitti Fabiana

Iulianella Sergio

Lamorgese Alberto

Marcelli Roberta

Marco Aurelio Luca

Monaco Valentina

Ranieri Innocenzo

Scafati Aleandro

Scipioni Gaetano

Sucapane Patrizia

Viscogliosi Antonio

Vitale Mario

Biondi Emilio

D’Ovidio Emiliano



UDEUR

AVEZZANO PROTAGONISTA Altobelli Bruno

Aiello Giovanni

Bizzarri Marco Valerio

Cervellino Sabrina

Chiaravalle Domenica

De Luca Simona

De Michele Donatello

De Santis Gianfranco

Fracassi Daniela

Giuglini Antonio

Ippoliti Remo

Lombardi Gianfranco

Lucci Raffaele Mario

Mancini Valerio

Margani Paolo

Marianetti Raffaele

Mastrella Gianluca

Mastrocesare Roberta

Pendenza Daniele

Perna Catia

Salone Tullio

Scafati Vittorio Maria

Sgamorra Luigi

Sorgi Carlo



Alfatti Appetiti Roberto

Bisciardi Adriano

Boccia Pietro

Calvisi Fabrizio

Cofini Antonio

Contestabile Gianpietro

Costantini Luca

Danti Carlo

Di Domenico Giacomo

Di Santo Gabriella

Ermili Andrea

Fanti Lino

Fiaschetti Adele

Gentile Fabio

Grande Gabriele

Maceroni Mauro

Nista Maria Grazia

Pavone Antonio

Protopapa Valentino

Salucci Giuseppe

Savina Lorenzo

Scirri Ezio

Terzini Manuela

Torti Roberto CANTIERE POPOLARE LISTA CON ITALO PER AVEZZANO Alonzi Milva

Anselmi Maria Teresa

Babbo Filomeno

Castellucci Massimo

Cattivera Pietro Antonio

Cerasani Benedetta

Cerone Alessandro

Colella Stefano

De Ciantis Pasqualino

Di Febo Rosanna

Faenza Marcello

Fortunato Stefano

Galantucci Simone

Leonio Luigi

Lombardi Alessandro

Marini Federica

Marini Ugo

Mori Fabio

Pietrantoni Settimia

Pollo Poesio Luca

Proietti Giacomo

Rinaldi Maria

Turri Alessandro

Vischetti Marco





Di Fabio Antonio

Cammarano Maria Teresa

Cerasoli Antonio

Di Cosimo Rafael

Di Fabio Luigi

Di Matteo Ermanno

Di Stefano Fabrizio

Gennuso Franca

Irti Aurelio

Lancia Giovanni

Lolli Raffaele

Lozzi Franco

Maccallini Vincenzo

Merchea Gheorghita

Moretti Giuseppe

Parisi Diana

Pellegrini Emilio

Petracca Giuseppe

Rocchi Maria Pia

Rossi Vincenzo

Scipioni Cristiana

Sebastiani Giuliano

Stefanucci Christian

Trillicoso Patrizia

LISTA NOI CON AVEZZANO Amicuzzi Giovanna

Ceccarelli Andrea

Ciccone Alessandro

Colizza Francesco

Collacciani Bruno

Croce Debora

De Angelis Ubalda

Di Censo Vincenzo

Di Giacomo Stefano

Di Loreto Antonio

Lancia Renzo

Marini Piero

Martini Stefania

Raglione Angela

Restaino Giampiero

Rodorigo Giovanna

Rubeo Mauro

Tibari Aisha

Venturini Vincenzo





CANDIDATO SINDACO LORENZO DE CESARE

ALLEANZA DI CENTRO SIMBOLO Alessandro Barbonetti

Domenico Ciminelli

Maicol Concia

Laura Cappelli

Giovanni Casimirri

Domenico De Amicis

Enza Di Nino

Guido Di Primio

Claudio Leonio

Rina eramo

Jacopo Giovannini

Doris Tiburzi

Ivan Rossi

Maria Rita Mascitti

Franco Mancini

Gianluca Organtini

Lucia Valentini

Luciana Martini

Giuseppe Pio

Andrea Martelloni

Nicolina Di Lorenzo

Gianluca Massimiani

Anna Graziani

Carmine Corazza











CANDIDATO SINDACO NAZZARENO DI MATTEO

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE

Roberto Lucantonio

Alessandra Di Renzo

Elena Angelosante

Roberto Antonosante

Danilo Buongiovanni

Saverio Colella

Ornella D'Alessandro

Marco D'Amore

Calogero De Simone

Alessandro Di Gennaro

Silvia Di Liddo

Giancarlo Di Matteo

Rita Eramo

Elisa Gallese

Aurelio Giordani

Annalisa Lucarelli

Roberto Mancini

Annunziata Morgani

Mario Paris

Enrico Partemi

Antonio Petrella

Antonello Pietrosanti

Biagio Solimeo

Claudia Volpe





















CANDIDATO SINDACO IRIDE COSIMATI

IO AMO AVEZZANO

SIMBOLO







CANDIDATO SINDACO MARIO SPALLONE

LISTA CIVICA

SIMBOLO Giovanni Apicelli

Lucia Annibale

Stefania Lignoli

Nicola Colizza

Leonardo Danilo Rizzo

Guido Scipioni

Davide Laconi

Raissa Porrega

Luca Italo Magri

Alfredo Pagani

Angelo Rossetti

Maria Federici

Remo Dolente

Renato Forlizzi

Ida Colecchia

Carmela Chiodo











CANDIDATO SINDACO PIERPAOLO RUBEO

UNIONE DEI MARSI SIMBOLO Fabio Antifora

Luca Bielli

Alberto Cappelletti

Emiliana Cemini

Fabrizio Cervellini

Gianfilippo De Blasis

Angelo De Vincentis

Cinzia Del Gizzi

Luciano Di Lauro

Giuseppe (detto Pino) Di Mario

Carmine Di Pietro

Antonio Faricelli

Federico Felli

Luca Giffi

Carlo Iacovitti

Vincenzo Lombardi

Giuseppe Mazzei

Luigi Lorenzo Paris

Roberta Placida

Marcello Rubeo

Iolanda Susi

Milena Tacconella

Luca Trapasso

Orlando Viscogliosi