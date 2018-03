ORTONA: TUTTI I CANDIDATI

ORTONA. Sono 9 gli aspiranti sindaci e ben 19 le liste che li sostengono, 303 candidati consiglieri.

Ad Ortona si cerca l’erede di Nicola Fratino che è rimasto in carica per 10 anni ed oggi si candida a consigliere comunale. Il primo cittadino uscente, nelle fila del Pdl, supporta il suo grande amico Remo Di Martino che adesso prova a diventare primo cittadino. Con lui anche la lista Insieme per cambiare Grande Sud.

Per il centrosinistra il candidato in corsa è Vincenzo D’Ottavio, appoggiato da Pd, Sel, Udc, Sinistra Ortonese, Uniti per D’Ottavio e Italia dei Valori. Il suo nome è stato scelto con le primarie: 1.317 preferenze che sono valse il secondo posto a Enzo Tucci (candidato consigliere nel Pd) il terzo a Patrizio Marino (candidato consigliere in Sel) e il quarto a Giannicola Di Carlo (candidato consigliere nel Pd).

Per Tommaso Cieri, avvocato appartenente all’area moderata del Pdl, scendono in campo le liste Insieme per Ortona, Uniti per Ortona e Liberalsocialisti. Tre le liste che supportano Giulio Napoleone, area Udc, ex citymanager del Pdl : Forza Ortona, Ortona Futura e Ortona Turistica.

C’è poi Mattia Partenza per il Movimento 5 stelle riconducibile a Beppe Grillo, Giuseppina De Lutiis con la lista Noi... il popolo, Franco Vanni per il Terzo polo per Ortona, Americo Gizzi con Arca e Giovanni Valentinetti con Città Nostra







CANDIDATO SINDACO VINCENZO D’OTTAVIO

PD

SINISTRA ORTONESE

Enzo Tucci

Giannicola Di Carlo

Gilberto Bernardi

Tommaso Coletti

Tommaso d’Anchini

Maria Carla de Francesco

Luigi Di Iorio

Nadia Di Sipio

Marcello Rodolfo

Ezio Forti

Concetta Matina

Luigi Menicucci

Claudio Vincenzo Montebello

Paola Paolini

Francesco Scimò

Roberto Serafini

Marco Luigi Uccelli





Fabrizio Moretti

Claudio Piccinini

Amedeo Gaetani

Valter Saba

Pietro Nardinocchi

Fabio Ferretti

Ludovica Di Nunzio

Vanessa Altobelli

Adina Cannistraci

Giuseppina Pagliuca

Osvaldo D’Intino





UNITI PER D’OTTAVIO UDC Antonio Bruni

Carlo Donato Civitarese

Tommaso Antonio de Luca

Maturino Tommaso Di Leve

Rosa Angela Luciani

Carlo Marini

Luciana Nervegna

Paola Bibiana Perilli

Alessandro Scarlatto

Giuseppe Tatasciore

Annamaria Tumbiolo



Antonio detto Tonino Borromeo

Michele Bomba

Antonio Campagna

Maria D’Alessandro

Domenico De Iure

Gabriele Di Deo

Pasquale Di Giulio

Marzia Di Tullio

Osvaldo Dragani

Nancy Noemi Nardone

Matteo Marco Pasquini

Roberto Regoli

Carlo Emanuele Maria Ricci

Tommaso Sacramone,

Andrea Tucci

ITALIA DEI VALORI SEL Alice Di Maio

Ilario Cocciola

Antonio Di Carlo

Alessio Di Chio

Roberto Di Luzio

Mattia Di Marzio

Giovanni Di Nardo

Giovanni Di Tommaso

Giandomenico Montefalcone

Maria Ada Palermo

Mario Sbaraglia

Simonetta Schiazza

Alessandro Seccia

Fernando Tiberio

Armando Torrese

Virginia Zulli Patrizio Marino

Sirio Nervegna

Gloria Cariglia in Pasca

Lisa Celeste in Maccarone

Nicole Conter in Trapani

Antonella Gnagnarelli

Manuela Napolione in Rapino

Francesca Rasetta in Cavallucci

Lucia Scoccia in Mancinelli

Gaetano Basti

Mirco Bernardi

Tommaso Del Ciotto

Raffaele Gernone

Pierluca Moro

Salvatore Rositi

Giuseppe Venieri CANDIDATO SINDACO REMO DI MARTINO PDL INSIEME PER CAMBIARE/GRANDE SUD Nicola Fratino

Simone Ciccotelli

Roberto Di Campli

Alfredo Di Cesare

Tommaso Dragani

Pasquale Grilli

Annalisa Martinelli

Nicola Pace

Massimo Gennaro Paolucci

Rocco Ranalli

Felice Giuseppe Talone

Giorgio Tortelli

Giovanni detto Gianni Totaro

Rosalia Tucci

Gabriele Vedilei

Evio Zappalorto

Leo Castiglione

Paolo Cieri

Simone Luciano

Goffredo Mancinelli

Mauro Albanese

Carlo Cespa

Romano De Marco

Luisa Del Pizzo

Paolo Esposito

Antonio Giambuzzi

Giovanni Camillo Iannucci

Laura Iubatti

Jacopo Massari

Luciana Notarfranco

Eleonora Rasicci

Loretta Torriero



CANDIDATO SINDACO TOMMASO CIERI

PER ORTONA UNITI PER ORTONA Giuseppe Granata Angelo Antonio Di Matteo Mauro Tiberio Daniela Di Benedetto Patrizia Tacconelli Angelica Stellato Liana Cericola Manuela Spelozzo Maria Carmela Aquilano Roberto Rizzo Giuseppe Cicconetti Maria Antonietta Pantalone Nadia Di Massimo Gabriele Mansueto





Alessia Amato Mario Ciamponi Roberto Cipriani Cristiano Maria Corvi Antonio D’Addezio Felice Di Camillo Maurizio Di Mascio Maria Teresa Gallucci Diego Grilli Massimiliano Mancini Giuseppe Monaco Valter Polidoro Sandro Santacecilia Tommaso Santorelli Maria Iurisci Olga Anna Maria Polidoro LIBERALSOCIALISTI Mario Paolucci Patrizia Biscotti Giovanni Bisignani Antonio Bracciale Claudio Buccelli Giordano Buzzelli Roberto Cantoli Giacomo Cipollini Giovanni Di Pardo Ettore Ivan Francesco Dragani Giuliana Emma Debora Finizio Luca Giancristofaro Rocco Iurisci Antonio Moretta Barbara Ognissanti



CANDIDATO SINDACO GIULIO NAPOLEONE FORZA ORTONA ORTONA FUTURA Mara Agostinone Doriana Bellicano Cinzia Berghella Ada Buzzelli Marcello di Lizio Francesca Paola Di Nardo Alessio di Vincenzo Nicola Mastricci Giovanna Memmo Francesco Alfredo Osti Massimo Petaccia Anastasia Petruzziello Vincenzo Polidori Luigi Polidoro Cristian Senerchia Eleonora Tucci



Maria Grazia Ciminiera Fabio Di Felice Nicola Polidoro Sergio Perrotta Pasquale Pezzella Anna Lucia Farina Lucio Massari Eugenio La Scala Fabrizio Pellegrini Luigi Smigliani Federico De Dominicis Francesca Colangelo Antonio detto Tonino De Marco Ida Bruno Stefania Pizzica ORTONA TURISTICA Giancarlo Iurisci Luciano Biscotti Alfredo Pauselli Camillo Cavallo Nino Michele Cantelmi Luca Di Nenno Giacomo Gianfreda Vittoria Mancini Andrea Marchegiani Antonio Miccoli Anna Rita Graziani Daniele Mazzoccone Alessandro Luca Maria Nola Antonio Benizio Angelo Monacciari Luca Basti



CANDIDATO SINDACO MATTIA POTENZA MOVIMENTO CINQUE STELLE Nicolas Madonna Francesco Montebello Ivan Paciocco Loris Di Fabio Antonio Gorgoglione Paolo Politi Francesca Politi Gabriele Cristiano Monica Potenza Adriano Nasuti Giammarco Buzzelli Massimo Cicchetti