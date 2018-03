L'AQUILA: TUTTI I CANDIDATI

L’AQUILA. Sono otto, alla fine, i candidati sindaco che concorreranno alle amministrative del 6 e 7 maggio per il Comune dell'Aquila.

La commissione circondariale ha ammesso tutte le 22 liste dei candidati al Consiglio comunale dell’Aquila, per l’elezione del 6 e 7 maggio. Il sorteggio per il posizionamento dei candidati sindaci e delle liste medesime sulla scheda elettorale è previsto per oggi.

Si tratta delle prime elezioni dopo il terremoto del sei aprile del 2009. Alle 12 si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste e sembra non ci siano state sorprese se non per una outsider.

In lizza ci saranno il primo cittadino uscente Massimo Cialente, appoggiato da Pd (il suo partito) Sel, Rifondazione, Comunisti Italiani, Api e dissidenti dell'Udc, come il vice sindaco Giampaolo Arduini, che non hanno condiviso la scelta del partito di appoggiare De Matteis.

E Giorgio De Matteis, leader regionale dell'Mpa, potra' contare a sua volta proprio sull'Udc, e su uno schieramento che va dalla Destra ai Verdi passando per l'Udeur e molti dissidenti del Pdl.

Quest'ultimo partito si e' affidato all'urbanista Pierluigi Properzi con due liste in campo. Due liste anche per Angelo Mancini, dell'Idv, mentre Fli schiera come candidato sindaco il consigliere comunale uscente Enrico Verini in campo con una sola lista.

Il medico aquilano Vincenzo Vittorini, che nel terremoto ha perso la moglie e una figlia, sara' della partita (fu il primo a presentare la candidatura ufficiale) sostenuto da due liste civiche.

Ancora, Ettore Di Cesare che si presenta con Appello per L'Aquila e il sostegno di alcuni comitati. In campo, infine, anche una donna: Enza Blundo per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Si sarebbe, dunque, ritirata Chiara Petrocco che, in rotta con il Pdl, si presentava a candidato sindaco con l'appoggio di due liste civiche. Ma al termine fissato per la presentazione in Comune il suo nome non figurava piu'.





CANDIDATO SINDACO MASSIMO CIALENTE SEL

API Leone Elisabetta detta Betty

Masciocco Giustino

Amaro Claudio

Avellani Rina

Berrantino Rachele detta Lina

D’Alessandro Enrico

Di Gati Matteo

Durastante Roberto Angelo

Esposito Alfredo Lucio

Giustatieri Fabrizio detto Bibi

Innocente Umberto

Leone Giuseppina detta Pina

Maiorana Marco

Manilla Marco

Marchetti Sabrina

Martinazzo Claudio

Montelisciani Marco

Neccia Michela

Parisse Laura

Perna Paolo

Pignatelli Francesco

Prosperococco Massimo

Raniello Maria

Romagnoli Valentino

Salutari Giovanni

Santogrossi Toni

Starace Maria

Zara Walter



Alache Mirtha Cancepcion

Capozzi Ada

Chiarizia Luigi

Ciancarella Tommaso

Ciccarella Antonello

Cimoroni Marco

Cipriani Felice

D’Eramo Patrizia

De Benedictis Luca

Di Cesare Emiliana

Eftoski Stanisa

Evangelista Giorgia

Giarnieri Gabriella

Giarnieri Pierpaolo

Giorgio Ermanno

Giuliani Vito

Ianni Monia

Laurenzi Massimiliano

Lombardo Loredana

Ludovici Giuseppe

Mancini Pierluigi

Manetta Alessia

Paolucci Marcella

Pelliccione Rosaria COMUNISTI ITALIANI SOCIALISTI RIFORMISTI Aleandri Carmine

Bucci Valter

Casamobile Carla

Colarossi Maria Stefania

D’Alessandro Dario

D’Angelo Berardino detto Dino

D’Antonio Marco

De Amicis Francesca

De Benedictis Terenzio

Di Genova Matteo

Di Giovanni Bruno

Di Lorenzo Stefano detto Wolly

Di Meo Marco Antonio

Ercole Mirko

Ettorre Antonella

Graziani Bruno

Juchich Goffreddo detto Goffredo

Lattanzi Antonio

Liberatore Carla

Ludovici Angelo Nino detto Angelo

Marola Francesco

Morelli Cristian

Moretti Alessio

Nano Giuseppe

Nusca Luigi Cipriano Antonio detto Luigi

Pallotta Valerio

Pelini Fabio

Perilli Enrico detto Chicco

Roselli Devid

Russo Antonio detto Lenin

Strinella Fabrizio

Graziani Giorgio Fanfani Marco

Padovani Gianni

Corriere Pasquale

Aloia Emidio

Angelone Secondo

Angelozzi Simone

Attardi Marco

Battistone Andrea

Biasini Sandro

Cantalini Stefano

Capone Angelo

Cianfarano Paola

Di Pompeo Angelo (Detto Nino)

Galletti Fernando – Indipendente

Iannini Daniela

Mango Tarquinio Antonio

Nardantonio Antonio

Pacifici Pierluigi (Detto Campanella)

Pesce Ida

Piccinini Franco

Piccinini Matteo

Piccirilli Antonio

Racano Gianluca – Indipendente

Cora Renato

De Rubeis Giovanni

Marinacci Berardino

Amadio Luciana

Biasini Marco

Cellarmante Antonio

Di Tommaso Maria

Ruggeri Elena

Smarrelli Franca CATTOLICI DEMOCRATICI PER L’AQUILA PD Gian-Paolo De Rubeis

Giulio Agnelli

Domenico Bafile

Bruno Balassone

Alessandro Barberis

Andrea Carmenini

Bruno Carioti

Gaetano Clavenna

Antonello Coia

Vincenzo Colorizio

Gianni Del Re

Giovanna Di Matteo

Adriano Durante (detto Mario)

Franco Esquilino

Anna Rita Felici in Verna

Paola Giallonardo

Bianca Lucia Iorio in Menga

Emanuela Iorio in De Bernardinis

Giorgio Lovili

Francesca Nastasi in Rucci

Paola Orsini in Vanziro

Livio Pace

Pasquale Perilli

Simone Piccirilli

Umberto Pignataro

Salvatore Placidi

Eligio Righetti

Niuscia Riocci

Italo Romano

Antonio Ruggeri

Gianni Salvi

Jacopo Scotti Stefania Pezzopane

Benedetti Carlo

Bernardi Antonello

Capri Maurizio

Colacchi Claudia

D’Amico diomira Francesca detta Mirian

Del Paolis Tonino

Di Stefano Pietro

Fascetti Giulia

Giuliani Fulvio Vincenzo

Iannella Sara

Ianni Sergio

Iapadre Guido

Iritale Francesco

Lauri Marina

Lauria Giuseppina detta pina

Mannucci Stefania

Marinelli Antonina

Moroni Alfredo

Mucciante Alessandro

Nanni Gianfranco

Palumbo Stefano

Ranieri Fabio

Righi Patrizia

Rossi Concetta

Ruggieri Massimo

Salem Ali

Santilli Antonella

Scipioni Emanuele

Spacca Giorgio

Tancredi Luciano

Taverna Eliseo







CANDIDATO SINDACO GIORGIO DE MATTEIS L’AQUILA CITTA’ UNITA UDC

Eugenio Carlomagno

Angela Ciocca

Lucio Piccinini

Stefano Acitelli

Sergio Alfonsetti

Antonello Antico

Giovanna Basile

Luca Boianelli

Anna Maria Bonanni

Sergio Bontempo

Luca Bruno

Miriam Casturà

Pietro (Piero) Ciocca

Livio Compagni

Pierluigi De Benedictis

Marco Ferrauto

Donatella Flati

Gianfranco Giardi

Tiziana Iannini

Gianluca Lauducci

Angelo Antonio Liberati

Pio Ludovici

Gianluca Marinelli

Enrico Masci

Vincenzo Montella

Christian Moretti

Giampaolo Paolucci

Marialucia Santarelli

Leonardo Scimia

Mauro Sirolini

Erminia Spaziani

Enrico Tessitore



Bonanni Maria Teresa

Bonfini Adriano

Centi Pizzutilli Luca detto Luca Centi

Ciammetti Alessandro

Ciccozzi Andrea

Clementini Emanuele

Colantoni Ferdinando

Daniele Raffaele detto Lele

Della pelle Giancarlo

Di Battista Fausto

Di Piero Piero

Ettorre Fabrizio

Francesconi Mariano

Frezza Giorgio

Mantini Marco

Martuscelli Maria Teresa

Mattei Olimpio

Mengheris Vasile Catalin

Morelli Raffaele

Onorato Angelo

Ottaviano Guido Mario

Pelliccione Fabio

Perrotti Adriano

Piccinini Alessandro

Pimpo Giulio

Placidi Giuseppe

Ricci Alida

Rossi Vanessa

Scipioni Antonio

Vaccarelli Fernando

Vincenti Armando

Vittorini Paolo



PROSPETTIVA 2022 CASTELLI CON L’AQUILA D’eramo Luigi

Aconito Alessandro

Agnesi Gianni

Ardini Paolo

Bianchi Paolo

Buccella Francesco

Bucchiarone Rita in Di Cesare

Buontempo Giorgio

Cerasoli Roberto

Cianca Silvio

Colabrese Alfieri

Colella Tiziano

Conti Ercole

Crivello Alessandro

D’angelo Marco

D’emilio Carlo

De Paolis Adalgiso

Di Fabio Daniele

Fiu Mihail

Galeota Federico

Iorio Giovanni

Izzo Gianmarco

Morelli Enrico

Pace Antonio

Pacifici Stefano

Pagliariccio Claudia in Palumbo

Petricone Fabio

Pieri Massimiliano

Pulsoni Gianfranco

Savoca Alessio

Tagliente Anna

Tarquini Paula

Alimonti Alessandra

Armoniosi Dario

Albani Primo

Bucci Fabrizio

Canfarano Lexantino

Coletti Angelo

De Simone Andrea

Di Cola Mario

Di Francesco Luca

Di Tria Concetta

Garofalo Antonello Giuseppe

Giusti Mirko

Ianni Giulio

Marzoli Caterina

Panella Claudio

Paolucci Marco

Passacantando Pasquale

Pezzi Mauro

Piccari Serafino

Rodonna Andreino

Rosati Marco

Sabatino Roberto

Sciarra Sandro

Sebastiani Croce Simone

Sollecchia Giacomo

Villani Cristian

Coletti Mirella

Chiarelli Alessandra

Del Bene Ornella TUTTI PER L’AQUILA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE Ardovino Davide

Beccia Francesca

Biancone Gaetano Massimo

Capanna Giuseppe

Capulli Pierluigi

Castri Antonello

Ciccone Alessio

Cicerone Dino

Crisi Alessandra

Crisnans Giuliana

D’Onofrio Maurizio

Di Fiore Lorenzo

Di Nisi Filomena Gerardina

Ferella Daniele

Fontana osvaldo

Granata Giancarlos Vittorio

Leopardi Cinzia

Marotta Carmelo

Mastropietro Giovanni

Merli Piergiorgio

Milani Ludovico

Parisse Alessandra

Pitolli Marzia

Radaelli Lorenzo

Salustri Desire’

Salvemme Fabrizio

Sclafani Giuseppe

Scordella Andrea

Semplice Anna Rita

Tosone Pierluigi

Troadi Luca

Ursitti Antonello

Alessio Anzuini

Laura Aromatario

Chiara Centi

Ferdinando Ciccozzi

Vito Colonna

Luigi Di Luzio

Andrea Di Mario

Luigi Esposito (detto Gigino)

Luigi Fantauzzi

Davide Ferella

Carlo Ferrante

Emanuele Imprudente

Fabrizio Marchetti

Francesco Marianetti

Germano Moroni

Laura Nardone

Berardino Paolucci

Antonio Passacantando (detto Antonello)

Gabriele Perilli

Federica Pulcini

Corrado Ruggeri

Silverio Salvi (detto Silvio)

Corrado Angelo Franco Sciomenta

Anna Sebastiani Croce

Elia Serpetti

Giuseppe Tiberio (detto Pino)

Roberto Tinari

Massimiliano Trama

Roberta Turilli

Agostino Valente

Giorgio Zimei

Fabrizio Zonetti





UDEUR Vincenzo Barzini

Paolo Biancolilli

Berardino Bruno

Maurizio Cantalini

Fortunato Capulli

Roberta Celi

Marco Ciuffetelli

Stefano Cocco

Francesco Colaiuda

Mauro D'Antonio

Gianfranco De Meo

Antonio Di Bartolomeo

Enzo Di Gregorio

Antonio Di Sabbato

Orlanda Domizio

David Filieri

Giorgio Giordani

Alessandro Ludovici

Giuliano Maragni

Gianluca Marrocchi

Domenico Molinari

Carlo Morelli

Emiliano Navarra

Patrizia Pace

Guido Piccinini (detto Alberto)

Sabatino Pupi

Anna Ricciuti

Alfredo Rosa

Marcello Rotilio

Carlo Saggese

Paolo Salvi

Arianna Valente



CANDIDATO SINDACO VINCENZO VITTORINI L’AQUILA CHE VOGLIAMO

Stefano Cencioni

Mauro Aternini

Pierluigi Castellani

Clementina detta Titti Cervale

Antonio Cioni

De Meo Fabrizio

Sara Di Francia

Elisabetta Di Giorgio

Enrico Diamanti

Berardino detto Dino Durastante

Federica Fioravanti

Assunta Gaetani

Francesca Gioia

Sandro Graziosi

Riccardo Liberati

Pierluigi Lomarco detto PJ Cioni

Marco Lovreglio

Carmine Maccarone

Cristiana Mancini

Paolo Martella

Dino Milani

Ennio Molina

Anna Paola Paolini

Elisabetta Perilli

Eleonora Pucci

Raimondo Quaresima

Luigi Salvatore

Katya Spagnoli

Eliseo Tuccella

Romanino Turilli

Dario Verzulli







CANDIDATO SINDACO ANGELO MANCINI IDV L’AQUILA OGGI

Lelio De Santis

Sergio Adriani

Massimo Bene

Serafino Carosi

Paola Cialfi

Daniela Ciccone

Mauro Cologna

Giancarlo Crosta

Gaetano Luigi De Benedictis

Marilena De Ciantis

Liliana Del Biondo

Luciano De Paolis

Valter De Silvestri

Lucia Di Giulio

Giuliano Di Nicola

Massimo Di Ramio

Pasquale Di Sabbato

Felice Gentile

Duilio Gianvincenzo

Maurizio Lentisco

Pierpaolo Mandosi

Maurizio Marucci

Franco Marulli

Antonio Menga

Paolo Paoletti

Nicolina Perilli

Maria Teresa Tatozzi

Giuliano Tomassi

Raffaella Santucci

Stefania Savastano

Grazia Schiavi





SIMBOLO Massimo Antonelli

Giovanna Arnone

Marco Bafile

Claudio Benedetti

Francesca Berardi

Chiaromonte Biordi

Marco Buzzelli

Daniele Compare

Fabio Cortelli

Paolo Cozza

Walter Di Fabio

Paola Di Marco

Elisabetta Di Stefano

Danilo Di Virgilio

Irene Dundee

Domenico Evangelista

Francesco Fagnani

Fabrizio Giorgio

Ilaria Graziani

Merida Ibrahimi

Ottavio Luigini

Roberto Maccarone

Pier Paolo Mancini

Emiliano Marchitelli

Alessio Miconi

Marco Pericoli

Giacomo Pio

Enrica Santucci

Ilaria Scarascia

Francesca Stecca

Fabio Tiberti

Marco Trivelloni



CANDIDATO SINDACO PIERLUIGI PROPERZI

PDL

DOMANI L'AQUILA

Giuliante Gianfranco Claudio Felice

Aceto Vittorio

Angelone Patrizia

Calderoni Giuliano

Ciuffetelli Massimo

De Cesaris Roberto

De Luca Gaetano

De Simone Giovanni

Di Marco Silvana

Federici Bendetti Marco

Fruci Valentino

Garofalo Tiziana

Lamolinara Mosè

Lancia Ersilia

Lely Elpidio detto “Pipo”

Liris Guido Quintino

Manieri Luigi

Martinico Luigi

Mele Matteo

Pecilli Pietro Antonio

Petronio Giuseppe

Perez Pamela

Pica Tommaso

Ranieri Guido

Romano Paolo

Rossi Giuseppe

Santangelo Roberto

Santucci Vincenzo

Serangeli Sergio

Ussorio Giuseppe detto “Pino”

Venta Massimiliano

Vittorini Stefano





Mucciante Franco

Fiorenza Federico

Merlini Vincenzo

Di Paola Roberto

Vittorini Italo detto Ninni

Tonus Vittorio

Di Masci Roberto

Acitelli Paolo

Barozzi Elisabetta

Cacciari Fabio

Cesareo Antoniolli Alessandro

Chiarizia Giuseppe

Daniele Norma

De Nardis Carlo Ferdinando

De Silvestri Andrea

Di Crecchio Roberta

Equizi Maria Elisa

Gabrielli Marco

Galeota Monica

Galgani Sabatino

Nurzia Giuseppe

Pace Federico

Panepucci Giustina

Paro Valter Giuseppe

Pelelgrino Tarcisio

Piccinini Carmine

Pignatelli paolo

Pollice Daniele

Sebastiani Marco

Trippitelli Cesare

Tunno Marilena

Vitale Francesco



CANDIDATO SINDACO ENRICO VERINI

FLI



Porfirio Cristian

Agnelli Giuseppe

Avalle Amedeo

Bozza Gabriella in Pantaleo

Bruni Gianna meri

Buzzanca Cinzia

Barabus Alina in Ianni

Cherubini Valdo

Chiarelli Fabrizio

Ciuca Rinaldo

Cora Angelo

D’Eramo Angelo

Dionisi Andrea

Di Zitti Piero Giovanni

Faccenda Gaetano

Faccia Luigi

Granata Luca

Lepidi Francesco

Ludovici Carlotta

Luisi Ivan

Luzi Domenico detto Luzzi

Mastracci Massimo

Matricardi Giuseppe

Mazzocco Alberto

Muntean Mariana

Murgo Alfredo

Santoro Nicola

Sebastiani Silvana

Spaterna Gabriele

Tacconi Paolo

Votta Andrea

Zecca Francesco









CANDIDATO SINDACO ETTORE DI CESARE



LISTA CAMBIA MUSICA

APPELLO PER L'AQUILA

Irene Barbi

Nicoletta Bardi

Anna Maria Barile

Ilaria Bologna

Anna-Lucia Bonanni

Antonio Cacio

Silvia Carrozzi

Paolo Celli (detto Gazzella)

Fernando Cimini

Carla Cimoroni

Cecilia Ciotti

Marco D’Amico (detto Beez)

Giammarco Di Cristofaro

Margherita Di Giovanni

Marco Fatigati

Mattia Fonzi

Giuseppe Gasbarri (detto Orzo)

Ana-Monica Jugaru

Mattia Lolli

Anna Lunadei

Andrea Marchetti (detto Keso)

Massimo Marinelli

Fabio Moretti

Emiliano Petrucci

Giovanni Battista Piccoli (detto Bocca)

Pelino Santilli

Marco Sebastiani (detto Cottorò)

Maria Caterina Sirolli

Enrico Stagnini

Elio Tazzi (detto Maracatù)

Stefano Maria Torelli

Valentina Valleriani





Ambrosio Cristina

Cadman Marion

Capezzali Roberto

Catalin Dumitrella Clara

Chiarizia Vincenzo

Cipriani Emiliano

Colaneri Giuseppe

D’Alessandro Tiziana

De Benedictis Roberta

De Nigris- Urbani Paola

Fabri Gabriella

Francavilla Sandro

Giangiulio Alessandro

Giovannini Luana

Ianni Settimio

Intini Jacopo

Marziani Domenico

Maurizi Giovanni

Palmerini Ernesto

Peroni Patrizia

Pitari Giuseppina Maria Flavia( detta Flavia)

Properzi Giovanni

Rivera Marina

Ruggeri Gianfranco

Russo Marta

Sette Agostino

Sgambati Luigi

Sirolli Alessandro

Tarantino Laura

Vegliò Francesco

Sabini Marcello

Giannangeli Fiorella