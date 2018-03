SAN SALVO: TUTTI I CANDIDATI

SAN SALVO. A San Salvo sono 5 gli aspiranti sindaci. Solo 1 donna in corsa.



CANDIDATO SINDACO TIZIANA MAGNACCA SAN SALVO CITTA’ NUOVA, MAGNACCA SINDACO IL POPOLO DELLE LIBERTA’ PER TIZIANA MAGNACCA SINDACO Cane Antonio

Carrisi Nicolino

Castaldo Antonio

Colella Maria Antonietta

Desiato Pasqualino Detto Nino

Di Nucci Maria

Fabrizio Angelo

Fabrizio Fernando

Faga Tony

Faienza Oliviero

Ialacci Vincenzo

Martelli Francesco

Paganelli Antonio

Rossi Roberto

Torricella Luciano

Travaglini Maria



Argiro’ Nicola

Artese Fernando

Battista Stefano

Buonamico Cosimo

Chiacchia Angiolino

Cilli Rocco

Cinalli Diego

D’addario Filomena

D’alfonso Angela

Di Francesco Giuseppina Detta Pina

Larcinese Vincenzo

Laudadio Elvio

Lippis Giancarlo

Maiale Rino

Marcello Tonino

Truddaiu Gavino





POPOLARE





Spadano Eugenio

Artese Giovanni

Battista Fernando

Cilfone Mario

D’alessandro Marcella

Di Flora Antonio

Di Gioia Andrea

Di Vaira Evanio

Fitti Domenico

Litterio Carolina

Montauti Rita

Pizzi Sergio

Raspa Fabio

Riccione Michele

Rossi Mario

Torzi Angelo





CANDIDATO SINDACO DOMENICO DI STEFANO

SAN SALVO DEMOCRATICA PSI Gabriele Marchese

Angelucci Angelo

Ciancone Claudio

Di Martino Enrica

Di Silvio Angela

Ferrone Benedetta

Lucente Elena

Mariotti Tony

Menna Fabio

Noé Antonio

Piccirilli Alessandro

Raspa Angelo

Scardapane Daniela

Solomon Cristina

Tumini Fabio

Zulli Licia









Romano Bolognese

Diego Boccardo

Lorena Carusi

Pier Stefano Daccò

Angelo Di Pierro

Giovanni Forgione

Diego Gifuni

Giuseppina Giordano

Pietro Laganà

Mauro Naccarella

Antonella Palmini

Delia Pasquale

Maria Grazia Potalivo Pittau

Costantino Santini

Angelo Suero

Antonio Vicoli

IDV SEL



Cilli Antonio

Conti Jessica

D’amato Antonio

D’emilio Lorenzo

Di Lallo Gabriele

Di Marco Tommaso

Di Nardo Emanuele

Di Stefano Massimo

Galli Simone

Giampietro Donatello

Manzone Giuseppe

Natale Michelino

Raspa Alessia

Ricciardi Mariella

Sannino Nicola

Toscano Katia

Giovanni Mariotti

Paolo Baldassarre

Giovanni Bevilacqua

Gustano Cirese

Donatella Conte

Ezio Crisci

Luciana Del Negro

Emilio Di Cola

Michele Marchese

Moreno Raspa

Rosetta Rossetti

Giovanni Scopa

Luciano Torricella

Luigi Tredicine

Antonio Turdò

Mariangela Visco



CANDIDATO SINDACO ARNALDO MARIOTTI CITTA’ UNITA PARTITO DEMOCRATICO SIMBOLO Nicola Artese

Giuseppe Cilli

Francesca Dell’Olivastro

Beatrice Di Bartolomeo

Domenico Di Maio

Alessio Fanaro

Vincenzo Ferraro

Katia Giannandrea

Antonio Iannucci

Daniela Mancinella

Marco Manes

Luca Milantoni

Giovanni Ragnatelli

Nicola Rossi

Paula Sabatini

Renè Troiano









Lucia Gaia Cardarella

Antonello Cerella

Luciano Cilli

Michelino Cilli

Leopoldo Daniele

Claudio De Filippis

Mimmo Di Nardo

Antonio Di Petta

Santino Frasca

Gennaro Luciano

Giuseppe Masciale

Giuseppe Roberti

Franco Rongoni Antonia Schiavarelli

Giuliana Trivilini

Maria Zaccardi



DEMOCRATICI PER SAN SALVO

SIMBOLO Patrizia Di Stefano

Silvana Di Palma

Sabrina Di Vito

Angela Pinto

Lucia Rossi

Marco Cilli

Rolando Cinalli

Alessandro D’Ambrosio

Antonio Di Biase

Luca Di Sciascio

Fabio Fabrizio

Giuseppe Monaco

Dalmazio Peduto

Pasquale Ricciardi

Bruno Schiarizza

Carmine Venezia





CANDIDATO SINDACO FABIO TRAVAGLINI (TERZO POLO) UDC

SIMBOLO Franco Gabriele

Mario D'Alessandro

Angelo D'Angelo

D. Di Giacomantonio

Antonio Frezza

Alice Manfrin

Elisa Marinelli

Ennio Mario Minchilli

Sante Ortolano

Nicola Raffaele

Gianluca Sacramone

Maria Salvitti

Gianmarco Travaglini

Luigi Centofanti

Andrea D'Adamio

Fabio Tiburzi





CANDIDATO SINDACO MARCO SABATINI MOVIMENTO 5 STELLE Silverio Marzocchetti

Ottavio Tramonte

Graziano Ortolano

Lorenzo Sabatini

Pietro Dossi De Gregoris

Berardo Sciascia

Christian Mosca

Alessandro Bologna

Luca Loreta

Francesco Iuliani

Antonio Lavacca

Francesca Tramonte

Carmela Rauso

Mario Conti

Guido Marchetta

Roberto Menna



Cinque candidati sindaci e 12 liste a loro collegate. Chi la spunterà a San Salvo.In corsa solo una donna aspirante sindaco: si tratta di Tiziana Magnacca che corre per il centrodestra, con il supporto di Pdl e le liste San Salvo città Nuova e Lista Popolare. 38 anni, avvocato, ci ha già provato nel 2007 con la lista civica Insieme per San salvo (ed è stata eletta consigliere comunale d’opposizione) e alle provinciali del 2009 (non è stata eletta).Fabio Travaglini per il Terzo Polo, è il candidato più giovane: appena 24 anni per il segretario cittadino dell’Udc. A febbraio scorso per lanciare la sua candidatura è arrivato a San Salvo anche Pier Ferdinando Casini.Domenico Di Stefano è invece il candidato del ‘nuovo centrosinistra’ appoggiato da San Salvo Democratica, Psi, Sel e Idv. 40 anni, professione impiegato è stato assessore a San Salvo. Alle primarie Di Stefano ha raccolto 1221 preferenze e ha battuto Antonio Cilli dell’Idv (868) e Giovanni Mariotti di Sel (521).Poi c’è Arnaldo Mariotti, 65 anni, ex sindaco ed ex deputato. La candidatura dell’ex sindaco è stata benedetta anche da Massimo D’Alema, arrivato in città a fine febbraio. «A Mariotti», ha detto, «voglio dare un consiglio: sia l'uomo dell'unità perché alla fine tra i due tronconi di un centrosinistra diviso la riunione ci sarà».In corsa anche Marco Sabatini del Movimento 5 Stelle riconducibile a Beppe Grillo. 32 anni il prossimo giugno, di professione ingegnere.