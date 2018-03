Tollo. Radica lancia nome e logo lista civica

TOLLO. Un nome ed una grafica all’insegna della sobrietà.

Angelo Radica candidato sindaco del Pd per le elezioni comunali del 2012 a Tollo ha presentato il nome e logo della lista civica. Si chiamerà “Progetto Tollo” ed è accompagnato dai colori arancione e verde scelti per rappresentare la crescita e il cambiamento.

Il logo è stato presentato domenica 18 presso la sede elettorale in via Principessa di Piemonte a Tollo. E’fresco e senza nessun simbolo politico, ha dichiarato Radica, «come la lista civica che sarà composta da persone provenienti da diversi schieramenti». Al centro del messaggio del candidato sindaco la programmazione di attività che valorizzino il territorio e la disponibilità all'ascolto a tutto tondo (partiti ma anche di associazioni e gente comune).

Angelo Radica quarantaquattro anni,consulente d'impresa e consigliere comunale è stato scelto all'unanimità dall'assemblea degli iscritti.

Dalla sua pagina Facebook l’aspirante sindaco ha ringraziato i cittadini per la partecipazione alla presentazione del logo.

«Una bella giornata di partecipazione», ha dichiarato, «grazie a chi ha organizzato e a chi è intervenuto. Grazie a Massimo Di Mascio, Lucia Polidori, Roberto Civitarese, Margherita Di Mascio, Pina D'Eusanio, Monica Trabocchi, Eleonora Pomponio, Luciana Nittolo, Zio Renzo, Pizzeria Spizzica e Pizzica, Pizzeria al Taglio Tollo».

Così come, sempre dal social network ha lanciato una serie di appuntamenti e di impegni. «Lavorerò per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne», ha dichiarato, «altri non hanno posto mai attenzione a queste fasce importanti della popolazione tollese». Poi, ha ricordato l’incontro informativo sul bando regionale “La Crescita è Donna” per l’imprenditoria femminile che si terrà giovedì 22 marzo alle 20.00 presso l’Auditorium comunale.

L’altro pretendente alla poltrona da sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali del 6 maggio è Achille Palladini già vice sindaco di Tollo e primo eletto nell’ultima campagna elettorale nella lista “ Nuova Alleanza per Tollo”.