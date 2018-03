Bilancio, Floris nomina assessore Francesco Laurenzi

AVEZZANO. Antonio Floris ha preso atto delle dimissioni dell'assessore Lorenzo De Cesare che si prepara a correre alle amministrative alla guida di una lista sganciata dal Pdl.

Il primo cittadinoha affidato l'importante delega nelle mani del consigliere comunale e commercialista, Francesco Laurenzi. La nomina formalizzata in tempo record, a 24 ore dalle dimissioni, ha portato subito Laurenzi al debutto ufficiale in giunta.

«Il bilancio è in mani sicure», afferma il sindaco Floris, «Laurenzi è un professionista capace e stimato, oltre che un politico esperto, non farà rimpiangere De Cesare che, voglio ringraziare per il buon lavoro svolto e per il gesto delle dimissioni logica conseguenza della scelta di presentarsi alle amministrative in una lista sganciata dal Pdl».

Il passo indietro di De Cesare, quindi, ha fatto scattare la promozione nell'esecutivo cittadino di Francesco Laurenzi, (politico di lungo corso che ha rivestito anche la carica di consigliere e assessore provinciale), aprendo le porte all'ingresso in consiglio comunale per Tommaso Santomaggio. Il neo-assessore ringrazia il sindaco per l'incarico e, anche se avrà solo un paio di mesi di tempo, promette di non deludere le attese, anche se non si sbilancia: «ho qualche idea, ma prima di metterla in pratica devo fare delle verifiche».