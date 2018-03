Consiglio L’Aquila, domani entra Lino Scoccia

L’AQUILA. Il consiglio comunale tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 marzo, alle ore 9.30, nella sala “Sandro Spagnoli” di palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno la surroga del consigliere comunale Vincenzo Rivera, che ha assunto la nomina di assessore, e la conseguente convalida dell’elezione del consigliere Lino Scoccia, che gli subentra.

Verrà quindi discussa la relazione annuale sull’attività svolta nel 2011 dalla commissione Consiliare Controllo e Garanzia, insieme con l’allegato documento relativo alle “proposte della Commissione nell’interesse e per amore della Città dell’Aquila”.

L’assemblea prenderà inoltre in esame un ordine del giorno avente per oggetto “L’Aquila città amica delle donne ripudia la violenza sessuale” e un secondo ordine del giorno, presentato dal consigliere comunale Francesco Valentini (Gruppo misto) che riguarda la “modifica del regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi”.

All’attenzione del consiglio anche il conferimento della cittadinanza onoraria, rispettivamente, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alla memoria del capo squadra esperto dei Vigili del Fuoco Marco Cavagna, che perse la vita durante le operazioni di soccorso alla popolazione a seguito del sisma, al Corpo della Guardia di Finanza (quest’ultima proposta su iniziativa dei consiglieri comunali Enzo Lombardi, di Fi, e Angelo Orsini, del gruppo Api, sottoscritta e condivisa anche da altri componenti del consiglio) e alla memoria delle vittime non aquilane del sisma.

La discussione si concluderà con la proposta dell’indizione di un’istruttoria pubblica, strumento previsto dal regolamento per la partecipazione, sul Piano di ricostruzione della città dell’Aquila e delle frazioni.