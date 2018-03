Tonino Marcello nuovo assessore della Provincia di Chieti

CHIETI. Il Presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio ha firmato questa mattina il Decreto che nomina Assessore il consigliere Tonino Marcello.

L’attribuzione delle deleghe avverrà nei prossimi giorni. Marcello, 39 anni, imprenditore edile, eletto nel Pdl al primo turno nel collegio San Salvo 1 con 1752 preferenze, sin dall’insediamento di questa Amministrazione ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Vicario del Consiglio Provinciale. Marcello è stato anche Consigliere comunale a San Salvo fino allo scioglimento del Consiglio.

«Il comprensorio del Vastese con la mia nomina ad Assessore ha ottenuto quella rappresentanza che nel Governo provinciale mancava e che va anche nella direzione di un riequilibrio territoriale – dice l’Assessore Marcello. Per quanto mi riguarda ho sempre lavorato per il Vastese, anche da vice Presidente del Consiglio: adesso, ricoprendo un ruolo nell’esecutivo, sono atteso da nuove responsabilità, dovrò raddoppiare l’impegno e garantire la disponibilità di cui in Provincia c’è bisogno. Ringrazio il Presidente Di Giuseppantonio per la fiducia che ha riposto in me. Spero di poter ricambiare anche la fiducia di tutti i cittadini della nostra provincia».

«A Tonino Marcello rivolgo gli auguri per un proficuo lavoro – dice il Presidente Di Giuseppantonio: questa Amministrazione ha appena superato il giro di boa del proprio mandato e le sfide che ci attendono richiedono impegno, passione ed energia, requisiti che il neoassessore ha dimostrato di possedere e che da oggi mette a disposizione della Giunta».