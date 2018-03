Progetti europei e consulenti tecnici. “Progetto per Vasto” interroga Lapenna

Il gruppo consiliare “Progetto per Vasto” vuole sapere di più sulla lista dei professionisti esterni (long list), a disposizione del Comune per il reperimento di finanziamenti europei, prevista dalla delibera di Giunta comunale del 17.08.2011.



VASTO. Il gruppo consiliare “Progetto per Vasto” vuole sapere di più sulla lista dei professionisti esterni (long list), a disposizione del Comune per il reperimento di finanziamenti europei, prevista dalla delibera di Giunta comunale del 17.08.2011.

Il capogruppo Massimo Desiati chiede al sindaco Luciano Lapenna se ad oggi «sia stato dato incarico a qualcuno degli esperti della long list, se i dirigenti interni alla struttura comunale hanno seguito corsi di formazione sui programmi dell’Unione Europea oggetto dei finanziamenti, se è vero che al termine del procedimento di formazione della “long list”, la Giunta comunale ha dichiarato il proprio interesse alla partecipazione ad un progetto europeo, in qualità di Project partner, denominato “Creative and Cultural Smes Innovation Pole”.

Con la delibera di Giunta comunale numero 233 del 17.08.2011 “Atto di indirizzo per attivare long list finanziamenti europei”, il Comune di Vasto prevede la costituzione di una lista di esperti esterni all’amministrazione comunale per il conferimento di incarichi di supporto specialistico alla progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti di cui l’Ente comunale sia soggetto coordinatore, referente o partner, finanziati con fondi comunitari e/o nazionali e/o regionali, nell’ambito del Programma amministrativo delle Politiche comunitarie.

Il Comune di Vasto deve avvalersi di risorse esterne, dice Desiati, «per la mancanza di personale interno a cui assegnare le nuove prestazioni»

Il 30.08.2011 viene approvato l’avviso pubblico per la costituzione della “long list” di professionisti ed il 15.09.2011 arrivano ben 17 richieste. Solo 11 professionisti vengono ritenuti idonei all’incarico. Il gruppo consiliare “Progetto per Vasto”, ora, chiede a che punto siano i lavori e se ai professionisti selezionati sia stato conferito qualche incarico.