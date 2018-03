Pescara città dello sport. Pd all'attacco: «snobbati due bandi importanti»

PESCARA. Pescara, città europea dello sport 2012, dimentica di partecipare a bandi che avrebbero permesso di far arrivare nelle casse comunali risorse per portare avanti progetti sullo sport.

La denuncia arriva da Stefano Casciano segretario citatdino del Partito Democratico che parla di «dimenticanza gravissima», considerato anche il periodo di ristrettezze economiche in cui viviamo.

È scaduto lo scorso luglio, infatti, un bando di gara dell’Ue, che metteva a disposizione 2 milioni di euro per cofinanziare, fino all’80 per cento, progetti nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti: prevenzione e lotta contro la violenza e l'intolleranza nello sport; e promozione di approcci innovativi per rafforzare l'organizzazione dello sport in Europa.

Erano invitati a presentare le proposte enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro. Pochi giorni fa è stata pubblicata la graduatoria e, sorpresa, Pescara non c’è. «Non c’è perché nessuna proposta è stata presentata dal Comune», continua Casciano.

«L’amministrazione Mascia, che ha tanto puntato sull’etichetta da appuntare al petto, “Città europea dello sport”, che si è spesa e ha speso tanto per cerimonie sontuose, banchetti, consulenze e viaggi, non un solo progetto ha presentato per un bando che aveva l’obiettivo di “Sviluppare la dimensione europea dello sport” e che avrebbe dato un po’ di ossigeno ad un settore che, in un momento di magra come questo, non può certo contare su grandi voci in bilancio».

«Ma se non sfruttiamo simili occasioni per potenziare il settore sportivo», insiste l'esponente del Pd, «a cosa è servito l’ambito riconoscimento? Ad elargire incarichi per migliaia di euro e a far esercitare qualche amico nel sollevamento…forchette? Fino ad oggi Pescara ha solo “pagato” e mi chiedo per quanto ancora i nostri amministratori vorranno continuare a far pesare sulle tasche dei cittadini un titolo che non ci ha ancora portato alcun beneficio».

MASCIA: «NESSUN BANDO PERSO»

«Il presunto bando europeo che, secondo il segretario Pd Casciano, Pescara si sarebbe fatta sfuggire perdendo una pioggia di milioni di euro non riguardava la realizzazione di opere infrastrutturali né tantomeno era riservata ai Comuni», spiega il sindaco Mascia, «ma piuttosto riguardava Enti e Associazioni o Federazioni sportive, che, su 2 milioni disponibili, si sono accaparrate al massimo 150mila euro ciascuna. Il Titolo ‘Città Europea dello Sport’ non significa che Pescara possa o debba partecipare a tutti i bandi europei inerenti il mondo dello sport, tant’è che nessuna città, europea o italiana, che si è aggiudicata lo stesso titolo per il 2012 ha partecipato, né Firenze, né Viterbo, né tantomeno Charleroi. Tanto dovrebbe bastare per far scendere un velo su una polemica strumentale e soprattutto per far arrossire chi l’ha aperta». 15/11/2011 10.59