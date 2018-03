Pescara, ritardi assistenza disabili e personale non qualificato? Di Marco e Blasioli chiedono

PESCARA. «Ritardi nella comunicazione tra Comune e Provincia».

Con questa “giustificazione” dal sapor di scusa, l’assessore Cozzi avrebbe risposto al capogruppo Pd alla Provincia di Pescara, Antonio Di Marco ed al consigliere comunale Pd di Pescara, Antonio Blasioli che gli chiedevano «perché il servizio di assistenza scolastica per gli alunni disabili che frequentano le scuole superiori di Pescara, fosse partito in ritardo di oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico».

«L’assessore» dicono Blasioli e Di Marco, «ha dichiarato che questo ritardo è dovuto alla comunicazione ricevuta dal Comune di Pescara solo nel giugno 2011, in un tempo che non avrebbe permesso variazioni di bilancio e appalto. Ma il Comune di Pescara, in realtà, continua a negare e a dichiarare che, invece, ha comunicato un anno prima la competenza alla Provincia. Riteniamo grave questo atteggiamento, che mette in evidenza una difficoltà di comunicazione che si è riversata solo su alunni disabili e sulle famiglie». A lasciare sgomenti i due interroganti sarebbe stata anche la dichiarazione di Cozzi relativa alle ristrettezze economiche in cui verserebbe l’Ente. «Le ristrettezze economiche della Provincia non permetterebbero sostanzialmente l’attivazione dell’assistenza specialistica per i disabili mentre consentirebbero l’assistenza qualificata».

E come la mettiamo con la legge nazionale che stabilisce per i disabili l’assistenza specialistica (con il requisito della laurea) e non semplicemente qualificata (prestata da chiunque) e che non può essere modificata dalla legge regionale (delibera regionale n. 700 del 2004)?

«Mentre ora», precisa Di Marco, «la qualità del servizio è assicurata essendosi proceduto con un riassorbimento integrale del personale precedentemente impiegato che già possedeva elevata specializzazione acquisita nel corso degli anni, in futuro per l’elevato turnover di personale se non venisse più richiesta la specializzazione la qualità del servizio sarebbe compromessa a tutto danno degli utenti finali».

Ma qualche soddisfazione almeno resta. «Siamo felici», dicono i due, «che la nostra attività e questa interrogazione sia riuscita ad accelerare la procedura della nuova gara in modo che i gravi ritardi verificatisi all’inizio del 2011 non si verifichino in futuro e continueremo a vigilare che tutto si svolga correttamente».

