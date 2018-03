Montesilvano, il ''fattore Fusco'' sconvolge le primarie. Idv: «pronti a dire addio al Pd»

MONTESILVANO. Le dimissioni del coordinatore del Circolo di Montesilvano del Pd Nino Fusco stanno creando scompiglio. Ultimatum al Pd: ratifica dei punti programmatici entro venerdì o l'Idv dirà addio alla coalizione.

Fusco ha definito l'attuale Partito Democratico «la reincarnazione del ''sistema Montesilvano''» e Idv e Sel stanno riflettendo su come muoversi.

Sabato pomeriggio il consigliere regionale Carlo Costantini ha detto chiaramente che il suo partito è pronto a fare «esattamente come Fusco», ovvero abbandonare il Pd di Montesilvano con il quale in questi mesi si sta ragionando insieme per le primarie.

Secondo Costantini, infatti, le riflessioni di Fusco fornirebbero «una interpretazione di quelli che prima apparivano inspiegabili ritardi nella fissazione della data di primarie decise gia' da luglio e che oggi appaiono, invece, funzionali a prepararne l'esito "a tavolino", attraverso manovre dirette a favorire il ritiro di candidati, il ritorno di uomini del passato ed una unita' solo di facciata, perche' ottenuta

in cambio della promessa di poltrone».

Costantini non nasconde il ramamrico per «aver perso 4 mesi ad aspettare chi, in realtà, stava lavorando per distruggere dal principio il progetto di rinnovamento e di cambiamento della politica di

Montesilvano che pensavamo di poter costruire insieme».

«4 mesi», fa notare il consigliere regionale, «regalati a Cordoma ed alla sua Giunta e sottratti al confronto con i cittadini sulle idee, sulle proposte, sulle prospettive di una città».

Ma un ultimatum arriva anche dal circolo cittadino che non ne può più dei continui rinvii. «A malincuore, a causa delle fasi di stallo dei lavori», scrive Camillo Chiarieri «e per il pesante ritardo accumulato sulla iniziale tabella di marcia concordata insieme mesi fa, stiamo meditando e ponderando seriamente l'idea dell'uscita dell'Idv dal tavolo delle primarie». Chiarieri assicura che non si vuole entrare in conflitto o in polemica con nessuno: «solo riteniamo non serva a nulla uscire con i nomi dei candidati e 5/7 punti programmatici in comune se prima non c'e una ratifica formale, firmata e controfirmata in conferenza stampa dai Comitati Cittadini, Provinciali e Regionali entro venerdì prossimo».

«Questa data», continua Chiarieri, «non è un ultimatum arbitrario, né vuole essere un termine proposto in maniera autoritaria e univoca: è semplicemente il naturale termine ultimo di scadenza, dettato dal buon senso e dal calendario, di tutto il Progetto Politico che si è andati imbastendo insieme da mesi».

Infatti per celebrare le Primarie entro l'ultima data opportuna del 2011, cioè il 18 dicembre (come dalla Bozza del Regolamento), per l'Idv il 20 novembre «deve assolutamente iniziare in maniera ufficiale la Campagna per le Primarie».

Il Sel, invece, si è riunito in assemblea per esaminare e valutare la situazione politica locale. Sorprese dell'ultima ora non dovrebbero esserci, e la Sinistra ecologia e Libertà dovrebbe partecipare alle primarie, come ha confermato lo stesso partito. Ma il circolo cittadino ammette che sta guardando «con preoccupazione gli ultimi sviluppi politici conseguenti alle dimissioni di Fusco».«Il candidato sindaco dovrà poi essere il garante del rinnovamento politico e morale di Montesilvano», ricorda Sel che sottolinea «il grave ritardo» e la necessità di «chiarezza e coesione».

«Avevamo ragione a chiamarle primarie truffa», commenta invece Corrado di Sante di Rifondazione Comunista. «Non vi poteva essere miglior conferma di quanto sosteniamo da mesi che le parole del coordinatore del circolo del P Fusco. Mentre la giunta Cordoma affoga nelle proprie contraddizioni», continua Di Sante, «il Pd affoga nei litigi tra gli inquisiti. Quando abbiamo chiesto liste pulite e candidati di rinnovamento abbiamo visto giusto: di questo PD non ci si può fidare!» Rc si dice «stupita» del comportamento di Sel che «continua a mascherare la realtà» e si augura «un sussulto» dell'Italia dei Valori.



Intanto l'Udc sta lavorando per farsi trovare pronta alla prossima tornata elettorale. «A Montesilvano il Partito ha trovato l’unità», assicura il consigliere Licio Di Biase. «Un’unità che ha condotto gli iscritti a convergere su un esponente nuovo nei ruoli di guida del Partito. Nico (per gli amici) Liberati è sicuramente una novità positiva per Montesilvano, comune interessato alle prossime elezioni amministrative».

