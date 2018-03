Fusco lascia il Pd: «è la reincarnazione del ''sistema Montesilvano''»

MONTESILVANO. Il coordinatore del circolo di Montesilvano del Pd Mario Nino Fusco ha lasciato il partito.*CAOS NELLA GIUNTA CORDOMA: MUSA CONTRO DI FELICE: «SQUALLIDE SCENEGGIATE»

Questo pomeriggio ha inviato una lettera al segretario regionale Silvio Paolucci. «Non c'è astio», assicura, ma tra i motivi dell'abbandono la convinzione che il partito sia «la reincarnazione del ''sistema Montesilvano''». E chi vive in città sa bene cosa signichi quella definizione e comunque Fusco lo spiega senza troppi giri di parole quando parla di «un intreccio tra politica, affari e interessi personali che vedono sempre gli stessi protagonisti».

Da una parte il coordinatore cittadino ci mette i «candidati degli “inquisiti ex Margherita”» dall'altra «i candidati degli “inquisiti ex DS”». In mezzo «i patetici tentativi del segretario provinciale di Pescara e di quello comunale di trovare a tutti i costi un candidato unico: Vittorio Gervasi, Lorenzo Cirotti, Ugo Di Silvestre e tanti altri, contattati nel nome di una unità che salvaguardasse solo ruoli, poltrone e ambizioni personali (presenti e future) senza pensare ai veri problemi della nostra città».

Una critica aspra e accesa che arriva in un momento molto particolare per il centrosinistra che si sta preparando alle primarie delle prossime settimane. Sel, Partito Democratico e Idv cercheranno insieme il candidato sindaco e nell'ultimo periodo è stata evidente la lacerazione interna ai partiti stessi (esclusi Idv che fa parte della coalizione e Rc che da fuori ha sempre tenuto una unica posizione) che hanno faticato non poco per trovare un accordo preciso. E la battaglia non è ancora conclusa perchè i nomi degli sfidanti alle primarie non ci sono ancora, così come non c'è la ratifica sul regolamento. «Il Partito Democratico che avevo desiderato non si è mai realizzato», continua Fusco che non si riferisce solo a quello regionale ma allarga il suo sguardo anche al nazionale. Tra i motivi inserisce «l'incapacità di affrontare seriamente e definitivamente il tema della questione morale (vedi i casi Tedesco e Penati); l'impossibilità di elaborare una politica economica davvero originale e riformista che non si appiattisca sulle posizione massimaliste dell'estrema sinistra del partito; il regresso, dopo l'entusiasmo dell'esperienza fondativa del 2007, che ha fatto si che il PD sia tornato ad essere sostanzialmente il vecchio Pds».

Per Fusco in pratica l'area cattolica democratica è stata «fortemente marginalizzata» e quella parte di società civile che aveva creduto nel progetto di un partito aperto alla partecipazione e al dialogo «non ha mai trovato diritto di cittadinanza».

Per il futuro l'ormai ex coordinatore cittadino annuncia che continuerà le sua battaglia civile tra la gente e con la gente: «quella che ogni mattina comincia una giornata di lavoro con il pensiero del mutuo da pagare, del traffico asfissiante, dei figli da accompagnare in istituti scolastici spesso fatiscenti, delle strade allagate ogni volta che piove, dell'aria e del mare inquinato, dei mezzi pubblici che non funzionano, del sistema sanitario allo sfascio e delle tasse comunali che aumentano». «Resto nel centro sinistra», assicura, «e quando (e se) a Montesilvano ci saranno le primarie parteciperò, continuando a dare il mio contributo di idee e di proposte per il "Bene Comune"».

CAOS NELLA GIUNTA CORDOMA: MUSA CONTRO DI FELICE: «SQUALLIDE SCENEGGIATE»

MONTESILVANO. Se a Montesilvano il Pd in queste ore si sta spaccando, la maggioranza Cordoma non si può dire che stia meglio. Basta leggere la lettera infuocata che l'assessore Manola Musa ha inviato in queste ore ai giornali. Bersaglio? L'assessore Emidio Di Felice che ha proposto un bilancio (quello di previsione del 2012) "partecipato", che coinvolga cittadini dell'intero territorio. Per Musa il messaggio di condivisione «è importante» ma «forse tardivo di almeno un paio d'anni». E giù una pioggia di critiche da parte dell'assessore nei confronti di «una politica ormai logora di vecchi meccanismi, che offuscano anche chi con dedizione e lavorando per il bene comune cerca di soprassedere alle squallide sceneggiate».

«Gravi le assenze dell'assessore Di Felice che non era in Giunta durante la votazione del rendiconto di gestione», continua Musa, «grave il suo veto posto rispetto al rinnovo della dirigenza alle Finanze; veto che ha provocato lo slittamento dei tempi e l'accollo al segretario comunale di una delega tecnica della quale non aveva le necessarie competenze».

«Inspiegabili», vengono invece definite, «le assenze continue ed ingiustificate durante le riunioni; non si comprende come sia possibile che consiglieri appartenenti alla maggioranza disdegnino la partecipazione e la condivisione e preferiscano riunioni isolate.»

«Quale sarà mai il motivo», si domanda ancora l'assessore, «che spinge Di Felice (durante il consiglio comunale del 15.09.2011) ad invitare i consiglieri Caccamo e Falco ad abbandonare l'aula su una delibera illustrata dall'assessore Di Giacomo? Può essere mai che si possa restare offesi se la Giunta quest'anno ha deciso, vista la situazione economica difficile che l'intero Paese sta attraversando, di dare il solo patrocinio morale alla kermesse di Reggio Calabria, che l'anno scorso è costata alla collettività più di 50.000 euro, mettendo in serio imbarazzo l'intera maggioranza?»

«Le accuse di assenza di coraggio lanciate a questa maggioranza riguardo il mancato abbassamento della Tarsu», continua Musa, «denotano una mancanza di preparazione tecnica e un'accanita bramosia di volersi ergere a paladino della giustizia. Chiare e precise sono le indicazione del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Generale e del funzionario Nerone, che anche alla luce dell'aumento dei costi di smaltimento davano parere negativo all'abbassamento della tassa anche per poter garantire all'Ente il rispetto del Patto di stabilità. Certo, avremmo potuto puntare al dissesto finanziario e lasciare la briga a chi verrà dopo di noi....ma basta chiedersi se sia più importante la vana gloria della “vecchia politica” o i principi e gli ideali che alcuni conservano gelosamente. Credo che alla luce di quanto detto l'assessore debba chiarire in Giunta la sua posizione». Che Cordoma debba prepararsi all'ennesimo rimpasto della sua giunta?

