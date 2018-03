Scuole Pescara, Allegrino contro Rapposelli. Ma l'assessore smentisce: «consigliera distratta»

PESCARA. «Sono pronto ad illustrare punto per punto alla Allegrino tutto il lavoro svolto in questa prima parte di mandato e la situazione trovata a Palazzo».

Parola di Guerino Testa che replica alla consigliere Antonella Allegrino che da settimane denuncia la mancanza di trasparenza e «l’inspiegabile chiusura» dell’assessore Fabrizio Rapposelli circa la disponibilità della documentazione relativa alle scuole pescaresi di competenza della Provincia.

Nei giorni scorsi anche il presidente della Commissione Edilizia Scolastica Ferdinando Di Giacomo aveva denunciato gli stessi problemi.

«Cosa di tanto importante l’assessore Rapposelli nasconde circa le scuole pescaresi da tenere all’oscuro anche i consiglieri di maggioranza, oltre che quelli d'opposizione?», chiede Allegrino. «Non solo non si accede ai documenti, ma l’assessore non risponde nemmeno alle interrogazioni, io ne ho presentate diverse rimaste tutte inevase e così facendo non risponde nemmeno ai cittadini che hanno diritto di conoscere le condizioni reali in cui versano le scuole superiori del territorio».

Ma Testa getta acqua sul fuoco nonostante proprio la Allegrino chieda le dimissioni del presidente: «in due anni e mezzo la Provincia di Pescara ha risolto problemi che l'ente si trascinava dietro da decenni, per ciò che riguarda il mondo della scuola. E' evidente – dicono poi Testa e Rapposelli - che il consigliere è abituata alla vecchia politica, quella dell'immobilismo e del disfattismo, ma i fatti parlano per noi e parlano di risultati concreti».

«Ogni decisione relativa alla pubblica istruzione e al Piano di dimensionamento 2011-2012, con relative ricadute sull'edilizia scolastica», spiega Rapposelli, «è stata assunta da un tavolo tecnico appositamente istituito da questa amministrazione e del quale faceva parte anche il presidente della relativa commissione consiliare, che rappresenta sia la maggioranza che l'opposizione. Mi dispiace, infine, registrare una certa distrazione del consigliere rispetto alla vita amministrativa: le sue interrogazioni hanno sempre ricevuto una puntuale risposta - conclude Rapposelli - anche se probabilmente il contenuto non era quello che avrebbe voluto la rappresentante della minoranza, ma questa è cosa diversa da una non-risposta. Alle prossime elezioni le consiglio di rendere più appetibile la sua candidatura».

07/11/2011 12.20