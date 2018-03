Rifondazione Salle: rieletto Morante il segretario più giovane della Provincia di Pescara

SALLE. Il circolo del Partito della Rifondazione Comunista "Willy Di Donato" ha rieletto Davide Morante, il più giovane segretario di Circolo della Provincia di Pescara e sicuramente tra i più giovani d´Italia con i suoi 19 anni.

Nei prossimi tre anni sarà affiancato da Antonello Giordano, Francesco Costantini, Giulia Golini, Consuelo Di Roberto Nicola Di Benedetto, mentre nel collegio di garanzia sono stati eletti Daniele Di Bartolomeo, Andrea Di Roberto e Moreno Passante che svolge la funzione di presidente.

Corrado Di Sante, segretario provinciale, si dice entusiasta per «un direttivo ed un circolo giovane e determinato, che ha riportato a Salle la politica attiva fatta di partecipazione, assemblee, iniziative e feste. Giovani studenti, universitari e lavoratori pronti a riprendere in mani il futuro di Salle.

Dispiace che il sindaco Colangelo e la sua giunta non perdano occasione per ostacolare quotidianamente l´attività democratica del Circolo di Rifondazione Comunista».

«La lotta per difesa dell´acqua bene comune per evitare la cessione del depuratore al carrozzone Aca», continua Di Sante, «la lotta contro l´antenna sono solo alcune delle ultime battaglie portate avanti dal circolo cittadino. Lotte che hanno visto numerose assemblee partecipate ed affollate dalla comunità sallese che finalmente è tornata a discutere di politica ed a interrogarsi sul futuro attraverso la cittadinanza attiva».

«Il sindaco e la sua giunta», chiude il segretario provinciale, «dovrebbero incoraggiare tali iniziative al di là delle posizioni politiche poiché rappresentano il sale della democrazia ed una risorsa per un paese di 300 abitanti a forte rischio spopolamento e condannato al lastrico da vergognosi tagli del Governo Berlusconi».

07/11/2011 8.54