Licio Di Biase lascia la presidenza del Consiglio comunale. «Torno a fare politica»

PESCARA. Dopo due anni e tre mesi Licio Di Biase ha rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Pescara.

«Era da tempo che meditavo su questo passo», ammette Di Biase, «perché è forte il desiderio di tornare alla politica attiva, quella di una determinata “casacca”, una politica assolutamente di parte». Un compito che mal si coniuga con la figura di presidente di un’assise civica, figura istituzionale che deve essere sempre al di sopra delle parti e degli schieramenti, neutra e imparziale.

« L’Italia vive una fase delicatissima», riflette l'ormai ex presidente, «si sta aprendo la stagione dei Congressi dell’Udc e c’è una forte spinta alla creazione di un “Terzo Polo”. Non è possibile, per chi ha sempre fatto vita di partito come me, restare fuori da questa contingenza, estraniarsi da questa realtà, da questo work in progress a cui intendo contribuire. Voglio tornare in campo, direttamente, in prima persona e senza essere costretto a nascondermi dietro un dito, evitando di lavorare dietro le quinte». Si è parlato, nei corridoi del Palazzo, di nuove prospettive, nuovi incarichi.

Di Biase ammette che il suo «unico vero obiettivo lavorativo» è stato, nei mesi scorsi, la presidenza del Teatro Stabile abruzzese ma non è stato possibile concretizzarlo «per problemi di ordine politico-territoriale». «Si tratta di un incarico a cui terrei molto», sostiene ancora, «e per questo continuare a sperare è lecito, ma con grandi perplessità».

«In questo momento, comunque, per me risulta centrale la vita del mio partito, l’Udc, che a Pescara non esiste e in Abruzzo è in una condizione di grande sofferenza. Desidero dare un contributo al Partito, mantenendo fermo il mio impegno all’interno dell’amministrazione comunale, tenendo conto dell’esperienza maturata in questi decenni di amministratore».

MASCIA: «NON È UNA SORPRESA»

Mascia ringrazia Di Biase «per l’intenso lavoro condotto sino a oggi e per l’impegno profuso, garantendo sempre la tutela degli equilibri in seno al Consiglio comunale, anche in momenti di intenso dibattito». Mascia parla di «una decisione non traumatica per la maggioranza, proprio perché nota da tempo all’intera coalizione – ha ammesso il sindaco Albore Mascia -, determinata dalla necessità manifestata dall’amico Di Biase di diversificare la propria esperienza amministrativa e politica. Il percorso di rinuncia alla carica è cominciato tempo fa, attraverso un dialogo e un confronto costanti che nulla hanno però tolto all’impegno del Presidente, sempre presente nei momenti cruciali del dibattito consiliare, sempre pronto a disciplinare con perizia, attenzione ed equilibrio i lavori dell’aula. La preparazione che ha preceduto il passo odierno ci permette ora di affrontare con serenità il processo di individuazione del nuovo presidente che avverrà entro pochi giorni con il contributo dell’intera coalizione, a partire dall’Udc, senza traumi, né scossoni interni. Siamo tutti consapevoli degli importanti appuntamenti che attendono la nostra maggioranza di governo nei prossimi mesi e le delibere strategiche per il futuro del nostro territorio che a breve porteremo in Consiglio comunale, delibere destinate a cambiare il volto della città e che richiederanno la partecipazione attiva e convinta dell’intera coalizione».

04/11/2011 16.52