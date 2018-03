Eternit all'ex Cofa, cominciata la bonifica

PESCARA. La bonifica dell’amianto dall’ex Cofa, sulla riviera sud di Pescara, è cominciata.

Ieri mattina l’impresa incaricata dalla Regione ha avviato la sistemazione delle impalcature per avviare la rimozione delle lastre di eternit che ancora coprono i tetti della struttura al fine di ripristinare dunque le condizioni di sicurezza nel complesso dell’ex mercato ortofrutticolo.

«La fase di riorganizzazione dell’area è dunque ufficialmente iniziata», ha detto il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia che ieri ha effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere.

«Ormai attendevamo da un momento all’altro l’inizio dei lavori assolutamente fondamentali per la nostra città – ha sottolineato il sindaco -. Il problema relativo alla presenza dell’amianto sui tetti dei vecchi capannoni era riemerso circa un anno fa quando più volte, nel corso dei blitz della Polizia municipale, abbiamo trovato quell’area completamente abbandonata, con le recinzioni costantemente aperte, le catene e i lucchetti spezzati, e i capannoni trasformati in tuguri-dormitorio e in discarica con gravi problematiche igienico-sanitarie».

Nel corso dei continui sopralluoghi della Commissione Ambiente e degli assessori ai Lavori pubblici Isabella Del Trecco e al Patrimonio Eugenio Seccia sono state trovate anche vecchie carte e delibere secondo le quali la gestione della struttura era stata affidata al Comune di Pescara durante il precedente governo cittadino, una gestione scaduta da tempo, ma mai l’ex Cofa era stato formalmente riconsegnato alla Regione che pure ne aveva fatto richiesta. A quel punto l’amministrazione comunale si è attivata: «abbiamo provveduto alla bonifica dell’intera area dai rifiuti ingombranti, attraverso la Attiva, poi abbiamo richiuso tutti i cancelli per procedere con la riconsegna formale del complesso alla Regione Abruzzo che, lo scorso maggio, ha emanato il bando di gara per la bonifica dei capannoni dall’eternit, stanziando 300mila euro reperiti in bilancio dall’assessore alle Finanze Carlo Masci».

Nel frattempo nelle scorse settimane è stata anche definita la convenzione tra Regione Abruzzo e Camera di Commercio che ha assunto la proprietà dell’ex Cofa in attesa del Piano particolareggiato 2 che definirà i contorni della futura destinazione urbanistica dell’area, che comunque andrà a ospitare alberghi, terziario e strutture ricettivo- turistico-economiche».

