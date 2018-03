Ministro Matteoli a Pescara, «giusta una commissione d'inchiesta sui magistrati»

PESCARA. «Ci sono amici che hanno ricevuto un avviso di garanzia, io sono certo che riusciranno a chiarire la loro posizione».

Lo ha detto ieri a Pescara il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli, a margine di un incontro del Popolo delle Libertà.

Non è mancato così un riferimento al coinvolgimento di esponenti abruzzesi nell'inchiesta della Procura di Pescara sui rifiuti, una inchiesta che tanto sta facendo discutere soprattutto in casa del centrodestra.

«L'avviso di garanzia - ha sottolineato Matteoli - purtroppo in questi anni non ha rispecchiato i motivi per cui fu approvato in Parlamento, perché fu approvato come garanzia nei confronti dell'imputato e invece è diventato una condanna nei confronti di colui che è soltanto indagato».

Sulla commissione d'inchiesta sui magistrati chiesta nei giorni scorsi da Berlusconi Matteoli di è detto favorevole: perchè rappresentano «la democrazia allargata al massimo».

«Ho visto le polemiche che ci sono state», ha proseguito, «io sono in Parlamento da tanti anni, 27 anni, e ho visto nascere una miriade di commissioni d'inchiesta. Se andiamo a vedere dal dopoguerra a oggi, sono centinaia e centinaia le commissioni di inchiesta che sono state fatte. Solo perché la propone Berlusconi diventa uno scandalo, mi pare un po' eccessivo anche questo».

Dall'inchiesta Matteoli è poi passato a parlare dei termovalorizzatori: «se in Italia non si costruiscono il problema che ha riguardato Napoli, che sembra riaffacciarsi, riguaderà tutto il territorio nazionale. Soltanto attraverso la costruzione di termovalorizzazioni - ha detto ancora Matteoli - si può risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti perche' le discariche non possono essere il modo corretto di smaltire i rifiuti».

Il ministro ha anche analizzato la situazione post sisma nel capoluogo di regione: «credo che quello che è accaduto all'Aquila in poco tempo, mettere a disposizione delle case per togliere cittadini dalle tende, non abbia precedenti nella storia dei terremoti o delle alluvioni nel nostro territorio. Che poi dopo chi si trova nelle difficoltà abbia sempre motivo di recriminazioni, questo lo capisco, è umano, ma credo che il governo abbia fatto tutto quello che è necessario, indispensabile per mettere in condizione questi cittadini di avere un tetto sopra la testa».

«Per quanto riguarda la ricostruzione e quello che è accaduto - ha evidenziato Matteoli - quando subentra la magistratura è mia abitudine non parlare mai. Io appartengo a coloro che hanno fiducia nella magistratura, che svolgerà le indagini. L'unica cosa che mi permetto sempre di chiedere quando ci sono uomini pubblici è se si può accelerare, perché tenere sulla graticola coloro che devono governare, o comunque fanno parte dell'esecutivo, è sempre più complicato. Abbiamo fiducia - ha ribadito il ministro - nella magistratura»

Non sono mancati commenti su Futuro e Libertà, la nuova corrente di Fini: «mi aspetto che Fli voti le riforme che sono state presentate agli elettori due anni fa e tra queste c'é sicuramente anche la riforma della giustizia perchè tutti gli elettori italiani, coloro che hanno votato per Berlusconi e coloro che hanno votato contro, sanno perfettamente che durante tutta la campagna elettorale questo problema della riforma della giustizia è stato sbandierato in ogni strada, in ogni angolo d'Italia. Lo abbiamo detto - ha osservato Matteoli - in tutti i modi. Quindi su quello mi aspetto che si voti. Se poi invece - ha sottolineato - è tutto strumentale, perché finire a logorare per poi andare alle elezioni con il Popolo della Libertà in difficoltà, allora questo se lo devono scordare. Perché allora alle elezioni ci andiamo subito».

05/10/2010 9.31