Modifiche alla viabilità di Pescara, Corneli e Diodati: «Mascia torni indietro»

PESCARA. «Il cambio dei sensi di marcia in alcune strade del centro cittadino è una scelta che sta fortemente penalizzando Pescara».

Lo sostengono i consiglieri comunali del Pd Giuliano Diodati e Florio Corneli, contrari alle misure sulla viabilità che riguardano alcune strade centrali come viale Regina Margherita.

«I nuovi sensi unici - sottolineano Diodati e Corneli - hanno avuto solo effetti negativi. Non solo è aumentato il traffico e, dunque, l’inquinamento, ma il commercio, che dovrebbe essere la linfa vitale di Pescara, ha subito l'ennesimo duro colpo. I commercianti, già particolarmente colpiti dalla crisi economica, lamentano un ulteriore calo delle vendite e sono sul piede di guerra: la decisione di spegnere le luci delle vetrine manifesta un disagio forte che non può lasciare indifferente gli amministratori».

Lo stato di agonia delle attività commerciali – sostengono i due consiglieri del Pd - può condurre alla perdita di molti posti di lavoro «e contribuire a dare il colpo di grazia alla nostra città. Eppure il duo Fiorilli-Masci, responsabile delle misure sulla viabilità, resta fermo sulle sue decisioni vanificando l’intenzione e la volontà dell’assessore Cardelli di rilanciare le attività con il centro commerciale naturale. A tutto questo - evidenziano - si deve aggiungere la situazione di incuria in cui versa il centro e, ovviamente, la periferia della città».

In materia di viabilità i due chiedono di far leva sulla programmazione: «non si può procedere a colpi di ordinanza. E’ fondamentale dotarsi di un Piano urbano del traffico condiviso da tutti e che tenga conto delle esigenze dei residenti e dei commercianti delle zone pedonalizzate. Senza la creazione dei parcheggi e uno studio reale e approfondito dei flussi di persone è impensabile portare avanti il progetto di pedonalizzazione del centro cittadino. La questione dei parcheggi - concludono Diodati e Corneli - faceva parte del programma elettorale del sindaco Mascia: dopo oltre due anni di governo questa amministrazione non ha un progetto concreto ma continua solo a navigare a vista».

27/10/2011 13.19