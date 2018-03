Pianella, ancora polemiche dopo l'approvazione del bilancio consuntivo

PIANELLA. Il conto consuntivo passa e il consiglio comunale lo approva. La maggioranza D’Ambrosio tiene anche grazie al voto di chi si è mostrato nei mesi scorsi contrario al primo cittadino.

Il capitolo sul bilancio è ufficialmente chiuso perché approvato regolarmente ma il consigliere Gianni Filippone in una sua lettera al sindaco Giorgio D’Ambrosio e al presidente del Consiglio comunale ha spiegato i molti punti dolenti e oscuri del consuntivo per l’esercizio del 2009. Rilievi ignorati in gran parte.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell'esame relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2009, aveva posto l’attenzione su alcuni punti come «la mancata previsione in bilancio di stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal Consiglio e altre passività potenziali probabili; mancata adozione del piano triennale di cui al comma 5941. N° 24412007 (Finanziaria 2008); mancata riduzione della spesa per la contrattazione integrativa; mancata indicazione nel Bilancio di Previsione del limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione (Consulenti esterni)».

Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 gennaio 2010, ha provveduto alla lettura di questa deliberazione, senza adottare, però, specifici provvedimenti.

L'organo di Revisione dei Conti, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che, gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti «sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del T.U.E.L. e al 31.12.2009, risultano parzialmente reintegrati».

«I revisori dei Conti», spiega Filippone, «hanno notato il continuo ricorso all'anticipazione di cassa e si raccomanda di ridurre l'utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri concessori, attraverso una maggiore attenzione alla gestione delle spese correnti. Sul risultato di amministrazione si evidenzia che per la competenza è circa un quarto del totale di circa 12 milioni di Euro, quindi l’amministrazione chiude questo Bilancio consuntivo 2009 con dei residui attivi e passivi troppo alti (circa 9 milioni di Euro). Se guardiamo il dovuto dalle società concessionarie della riscossione si evidenzia dei Residui attivi per diversi milioni di Euro, dovute dalla Serit, Soget, Cerin, Risco Srl e Risco Pescara Srl. Chi ha la certezza che quelle somme si possono ancora riscuotere, visto che i residui citati si inoltrano fino all’anno 1984 ? Se non si ha la certezza della riscossione di dette somme, perchè si riportano ogni anno in Bilancio dette somme? Sono state attivate tutte le procedure legali coattive per avere i titoli, atti a riscuotere le suddette somme?»

Sulle entrate Filippone ritiene che vi siano previsioni «sballate» e non sempre precise.

Per quanto riguarda le spese «anche su questo capitolo», aggiunge i consigliere comunale, «i nostri amministratori sognano di spendere, ma si scontrano con la realtà, quindi poi sono obbligati a ridurre le uscite drasticamente. Sarebbe opportuno evitare di gonfiare le previsioni di spesa già dal Bilancio Previsionale».

E sulle spese correnti «considerato che l’organico del Comune di Pianella, come tutti sanno, risulta appesantito da assunzioni non sempre giustificate, con l’aggiunta di diversi Consulenti esterni, la spesa in totale arriva € 4.122.800,31, che sono sicuramente eccessivi per le casse del Comune di Pianella. Vista l’esorbitante spesa per la voce “Prestazione di servizi” rispetto a quella del personale, considerato che sostanzialmente riguarda in gran parte le “consulenze”. E’ sicuramente una voce da sfoltire, viste le condizioni del nostro bilancio».

«Il revisore dei conti», conclude Filippone, «nell’approvazione del rendiconto, in considerazione dello strutturale ritardo con cui viene approvato, raccomanda di rispettare in futuro termini di legge. Per le società esterne o quelle partecipate raccomanda il monitoraggio e un controllo costante, della economicità del servizio attraverso la verifica del rapporto tra utilità prodotta e le risorse consumate. Quindi non possiamo più permetterci il lusso di costituire società uninominali srl, totalmente pubbliche del Comune di Pianella, che producono deficit senza controllo».

04/10/2010 9.23