Rapporto dirigenti-politica. Corneli: «al servizio dei partiti»

PESCARA. «Troppo spesso la classe politica trasforma i dirigenti da organi di garanzia, in uomini dei partiti».

A dichiararlo è Florio Corneli, presidente della Cida (Confederazione italiana dirigenti ed alte professionalità unione Regionale Abruzzo) che mette in luce il rapporto dirigenza-politica in Abruzzo. «Il premio di risultato», dice, «che spetta ad ogni dirigente per la performance e gli obiettivi conseguiti, è uno strumento di stimolo ed incentivo. Il management della pubblica amministrazione deve impegnarsi nello sforzo di modernizzazione indirizzato alla qualità della gestione e dei servizi. Su tali contributi il professionista va valutato e sulla base delle proprie performance va retribuito. Oggi, invece, i metodi di selezione della dirigenza, spesso, troppo spesso, sono valutati ai fini dello sviluppo di carriera sull’appartenenza partitica più che sulle competenze professionali».

Sarebbero, secondo Corneli, sempre meno i criteri di selezione meritocratica. «Anche nel caso della Provincia di Pescara», continua, «leggiamo di aggregazione di attività con a capo dirigenti che dovrebbero essere portatori di professionalità e competenze specifiche e che invece debbono rispondere ad una richiesta di competenza assolutamente disomogenea e disarticolata. Nella nostra associazione per esempio ci sono professionisti ed esperti di valutazione e non mi risulta che nessuno di loro sia stato contattato per fare parte del nucleo di valutazione. Per cui molto spesso si ha la sensazione che anche la scelta delle persone che fanno parte del nucleo di valutazione sono basate solo ed esclusivamente sulla vicinanza politica». Un quadro quello tratteggiato dal presidente della Cida «di un sistema che non mira a creare valore aggiunto in una società che vuole crescere e svilupparsi ma vira verso l’appiattimento».

«Per questo», conclude, «affermiamo che il dirigente deve venire fuori dal merito, dal rischio, dalla professionalità e la retribuzione deve essere conseguente al valore che lui riesce a creare. Gli appiattimenti burocratici e demagogici ci piacciono poco e ci convincono ancora di meno».

18/10/2011 15.12