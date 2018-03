Provincia di Pescara, «non solo inutile ma pure litigiosi»

PESCARA. Mentre Guerino Testa affronta i problemi con la sua giunta Rifondazione Comunista va all'attacco commentando le conseguenze ad un anno dalla cacciata dei precari.*CRISI IN PROVINCIA. IDV: «AL VOTO». RUGGERO: «AZZERARE LA GIUNTA»

Quello che è successo negli ultimi 11 mesi lo avevamo raccontato qualche giorno fa ma nessuna reazione (né smentita) è arrivata da parte della Provincia. Oggi Rc rincara la dose bollando la «cacciata» dei precari come un «atto cinico e sleale» frutto di «una scelta discrezionale e tutt'altro che obbligata».

«La Giunta di centrodestra», commenta Corrado Di Sante, segretario provinciale Prc, «in due anni e mezzo ha dimostrato di essere un'amministrazione incapace e disastrosa, avventuriera e arrogante, è la rivoluzione del centrodestra al governo da Montesilvano a Pescara, dalla Provincia alla Regione: un misto di arroganza ed incapacità che non si è fatto mancare inchieste e rinvii a giudizio».

«Chi ieri colpiva i precari, oggi è vittima dei soliti personalismi e subisce i ricatti delle solite camarille. La giovane squadra dell’amministrazione Testa ripresentata tutti i vizi della vecchia politica politicante. Le liste civiche portatrici del cosiddetto rinnovamento della politica al banco di prova hanno suonato la solita musica stonata ed solito interesse esclusivo per le poltrone».

Non risparmia critiche nemmeno il consigliere regionale dell'Idv Carlo Costantini, tra i principali sostenitori della necessità di abolire le Province: «se le amministrazioni provinciali avessero qualche cosa di concreto da fare», dice, «avrebbero di certo meno tempo per litigare. Ed invece non sapendo di cosa occuparsi, ecco che tutti i giorni al loro interno non trovano di meglio che litigare. Le province di Pescara e di Chieti, che ormai quotidianamente occupano le pagine dei giornali per litigi assolutamente incomprensibili per i cittadini, sono l’emblema di un sistema politico e di un assetto istituzionale che non riesce a relazionarsi con la realtà, con quello che accade al di fuori del palazzo, con le aspettative deluse di cittadini ed imprese».

L'APPALTO CHE STA PER SCADERE

E intanto la Provincia ha avviato una gara ristretta per l’affidamento del “Servizio di informazione, comunicazione e pubblicizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del Progetto ad attuazione provinciale PO 2007 -2008 FSE Abruzzo P.O.R. 2007-2013».

Lo scorso 5 settembre è stata adottata la determinazione n°2114 con la quale si indice una gara per acquisire in economia servizi di comunicazione così da informare i cittadini sui risultati conseguiti dal settore lavoro relativamente ai progetti finanziati con i fondi europei.

La spesa al netto di iva è 57.600 euro (salvo ribasso d’asta). Nel capitolato tuttavia all’art.5 si prevede che «le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno concludersi entro il 15/10/2011», cioè entro 10 giorni. Alla gara sono state invitate sette agenzie di comunicazioni, tutte di Pescara, che dovranno presentare il loro progetto di comunicazione. Per i servizi all’impiego la Provincia di Pescara ha speso in due anni circa 6 milioni di euro.

Gran parte della spesa è andata per finanziare i cosiddetti tirocini formativi alcuni dei quali, però, sono stati contestati dalle stesse persone che hanno frequentato i corsi per diverse ragioni tra i quali quelle legate ad un presunto sfruttamento dei lavoratori da formare da parte delle aziende che restituiscoo paghe orarie da fame.

Sempre nello stesso settore, dopo l’uscita dei precari, la maggior parte dei servizi come l’orientamento sono stati affidati a società esterne che hanno però ridotto l’orario di apertura degli sportelli. Vi è poi in scadenza l’affidamento per la creazione del piano per lo sviluppo dei servizi all’impiego da affidare ad una società di intermediazione/somministrazione del lavoro per 228.000 euro il piano dovrebbe essere consegnato alla Provincia entro il 21 ottobre ma l’affidamento non c’è ancora stato.

05/10/2011 16.40

CRISI IN PROVINCIA. IDV: «AL VOTO». RUGGERO: «AZZERARE LA GIUNTA»

PESCARA. Mentre il centrodestra preme per rimettere in sesto la maggioranza l'Idv mette il dito nella piaga: «subito al voto».

Il Pdl, l'Udc e Pescara Futura si ricompatta intorno al presidente dopo la crisi di questi giorni legata all'uscita dalla maggioranza di Lino Ruggiero. La Destra si augura che la situazione si risolva senza fratture. Fli, invece, chiede di andare subito al voto perchè tanto «l'amministrazione Testa è stata la peggiore che si sia mai vista».

Dopo le posizioni già aspresse nei giorni scorsi, adesso anche l'Italia dei Valori fa alcune considerazioni sulla situazione politica e sostiene che le elzioni siano la strada migliore da intraprendere.

«Le ipotesi di un rimpasto per creare una nuova “maggioranza inesistente” a sostegno della giunta Testa sono la dimostrazione che in quest'amministrazione, invece di preoccuparsi dei tanti problemi della Provincia di Pescara, ognuno si dedica semplicemente alla sua poltrona», commentano i quattro consiglieri Luciano Di Lorito, Attilio Di Mattia, Camillo Sborgia e Antonella Allegrino,

Il gruppo consiliare dell'Idv evidenzia come il fattore scatenante di questa crisi sia direttamente collegato a ragioni elettorali e di consenso: «A Ruggiero, giustamente, non è andata giù la previsione nel triennale dei lavori pubblici di un importante stanziamento per la viabilità sulla strada Lungofino, a Elice, che è anche il feudo elettorale dell'assessore ai lavori pubblici Roberto Ruggieri. Simili considerazioni lasciano più di un dubbio sull'effettiva valutazione costi/benefici dei provvedimenti di questa giunta e della loro obiettività nel decidere gli interventi prioritari».

«L’amministrazione di Testa – concludono – dovrebbe invece pensare alle tante questioni aperte nel territorio provinciale, dalle condizioni delle strade al patrimonio in stato di abbandono, dalle infrastrutture scolastiche alla drammatica crisi occupazionale. Alle poltrone speriamo possano dedicare molto tempo appena possibile, nelle loro abitazioni, non appena i cittadini avranno l'occasione di tornare al voto ed esprimere il loro sereno giudizio».

Intanto lo stesso Ruggero avanza condizioni imprescindibili per ritornare in maggioranza e chiede di ridefinite le priorità dei Lavori pubblici e azzerare la giunta. Testa accetterà l'ultimatum?

10/5/2011 16.47