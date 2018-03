Montesilvano, incidente in galleria. Ferito camionista di Ortona

MONTESILVANO. Traffico in tilt e tamponamenti, in tarda mattinata, sulla variante alla strada statale 16, tra Pescara e Montesilvano.

Tanto spavento per chi poco dopo le 13.30 di oggi ha assistito alla scena. Un furgone Mercedes, con a bordo solo l'autista, M.I, 38 anni di Ortona, è andato a sbattere contro un'auto all'interno della galleria San Giovanni, la prima in direzione nord tra Pescara e Montesilvano (a senso unico di marcia). Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Di sicuro si sa che il mezzo pesante si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo. Non ci sono state conseguenze, invece, per gli occupanti dell'altra vettura. Due di loro sono stati comunque portati in ospedale per essere medicati.

Sul posto è arrivato il personale del Comando provinciale di Pescara dei vigili del fuoco che si è subito adoperato all’estrazione del conducente. In pochissimo tempo lo sfortunato è stato consegnato ai sanitari per i primi soccorsi. ALl'uomo è stata riscontrata la frattura di un braccio.

Grazie all’autogru i vigili del fuoco sono riusciti anche nello spazio angusto della galleria a rimettere dritto il mezzo per essere trainato all’esterno della galleria.

Le lunghe code ed il fumo che si è sprigionato in galleria dopo l'incidente hanno costretto le forze dell'ordine a deviare il traffico, in direzione Nord, con uscita obbligatoria ai Colli di Pescara. Le macchine che stavano transitando all'interno della galleria sono riuscite ad uscire facendo marcia indietro. Al momento la circolazione è tornata regolare. A causa della coda provocata da questo incidente, però, c'e' stato un altro tamponamento a Pescara Colli.

03/10/2011 16.48