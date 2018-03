Manoppello, l'allarme della minoranza: «voragine nei conti»

MANOPPELLO. Secondo il consigliere del gruppo ''Manoppello Città nuova'', Fabio Argirò la situazione sarebbe decisamente critica.

Il pericolo potrebbe essere doppio, secondo il consigliere di minoranza: rischio stipendi per i dipendenti e rischio di aumento delle tasse per i cittadini. La situazione sarebbe emersa ieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale con l'approvazione del riconoscimento di debiti fuori bilancio per circa 80.000 per lo smaltimento rifiuti 2010 e una prima tranche di lavori eseguiti dalla ditta Pavone per circa 14,000. «Questi», spiega Argirò, «sono solo una piccola parte dei debiti fuori bilancio generati dalla precedente gestione Matarazzo infatti tra richieste di ditte per lavori effettuati e fatture pervenute per il 2010 ci sono circa altri 200.000 di debiti fuori bilancio».

«Nel bilancio corrente», continua il consigliere, «la maggioranza aveva previsto circa 600 mila euro facendo una previsione totalmente sballata. Infatti le somme necessarie per arrivare a fine anno saranno circa 900.000 euro. «I debiti fuori bilancio e tanti altre passività generate dall’amministrazione Matarazzo», continua Argirò, «sul bilancio corrente, sono figlie della cattiva gestione, perché in una famiglia non si spende se non si hanno i soldi. L’amministrazione della precedente giunta Matarazzo in 5 anni di sciagurata gestione ha aumentato la Tarsu del 40% ai cittadini. Non permetteremo ulteriori aumenti».

Il revisore dei conti, racconta sempre il consigliere di minoranza, «in seguito alla relazione da me effettuato ha affermato che c’è la probabilita di un buco di bilancio e ha invitato l’amministrazione comunale ad effettuare fino a fine hanno solo le spese esclusivamente per obblighi contrattuali assunti e spese obbligatorie».

