A Spoltore i cittadini incontrano la politica

SPOLTORE. L’iniziativa Laboratorio Spoltore è organizzata in collaborazione tra Comitato No Rifiuti a Fosso Grande e le associazioni Fontevecchia, Spoltore Riparte, Vecchio Borgo, Insieme Per e Terra Nostra Spoltore.

L'appuntamento si svolgerà giovedì 29 settembre alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Spoltore. «La manifestazione nasce dal bisogno dei residenti di confrontarsi con una classe politica che, negli ultimi vent’anni, non ha saputo ascoltare i bisogni né intercettare le necessità degli spoltoresi», spiegano gli organizzatori. Microfono aperto, dunque, a tutti coloro che vogliono segnalare le criticità ma anche possibili soluzioni a problematiche che si trascinano da anni. Occhi puntati su: «carenza di impianti sportivi, la sicurezza delle scuole, la viabilità caotica e l’inquinamento, la raccolta e lo smaltimento di ogni genere di rifiuto, le tariffe per i servizi a richiesta individuale». «Non sarà un evento di sole lamentele», assicurano gli organizzatori, «infatti non mancheranno proposte concrete per il rilancio delle attività familiari e artigianali, del centro storico oggi deserto a causa dell’attrazione verso i centri commerciali e della rivitalizzazione di frazioni e contrade in cui il comune si articola». La platea, oltre che dai cittadini sarà composta anche dai segretari di tutti i partiti politici: dal livello comunale a quello regionale, dai rappresentanti sindacali e dei consumatori, dai presidenti degli ordini professionali a quelli delle categorie produttive. Hanno già dato la loro adesione e confermato la presenza il presidente del consiglio regionale Nazario Pagano, il vicepresidente della giunta regionale Alfredo Castiglione, i consiglieri regionali Costantini e Sospiri, il segretario regionale di Rifondazione Comunista Marco Fars, il presidente della provincia di Pescara Guerino Testa e numerosi altri protagonisti della vita politica e imprenditoriale regionale. «Associazioni e comitati non hanno intenzione di trasformarsi in un soggetto politico», assicurano, «ma ribadiscono di essere gli interlocutori di chi si candida ad amministrare una città con 20mila abitanti che non può più essere gestita al di fuori di uno stretto rapporto con le municipalità confinanti». L’incontro sarà moderato dal giornalista Luciano Troiano. 29/09/2011 8.22