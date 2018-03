Stella Maris, privatizzazioni e scippi. Di Giacomo: «i soldi rientrino in cassa»

MONTESILVANO. La struttura Stella Maris torna a far parlare di sè. Stavolta a prendere la parola sono i consiglieri provinciali, Ferdinando Di Giacomo e Lino Ruggero, che puntano il dito contro «le scelte sbagliate della Provincia» sulle sorti dell’ex colonia di Montesilvano e si dicono pronti ad incatenarsi, in segno di protesta.

«A distanza di due anni», gridano, «ci troviamo costretti nuovamente ad intervenire sulla struttura. Nessuno dell’amministrazione provinciale Testa ha avuto la capacità di risolvere i problemi (completamento e destinazione), neanche l’assessore provinciale Cilli che ha avuto la responsabilità di bandire un project financing da 6 milioni di euro. A questo, però, nessuno ha risposto nei termini e oggi sono state avanzate due proposte da privati che mirano a trasformare l’edificio in un complesso polifunzionale turistico ricettivo con albergo, centro benessere, palestra, ristorante tipico, mostra mercato di prodotti enogastronomici, bar gelateria, sala congressi e camere per gli studenti della scuola alberghiera, oltre a spazi per la promozione del territorio e la cultura o di sia attività di pubblico interesse e di carattere istituzionale (come esposizione di prodotti e servizi, produzione di servizi di promozione).

Una soluzione, questa, che non scende giù ai consiglieri in quanto «snaturerebbe la vera vocazione di quell’edificio, fiore all’occhiello di Montesilvano».

Ma c’è dell’altro perché «oltre al problema della privatizzazione della struttura», denunciano i consiglieri,« la Stella Maris sarebbe stata derubata di fondi pubblici a lei destinarti».

«L’assessore Cilli», dicono, «tolse 500.000 euro dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche per dirottarli sull’evento Iron Man. Chiediamo a gran voce che quei soldi vengano subito inseriti nel capitolo di bilancio finalizzato ai lavori di completamento della struttura. Così come, complice questa volta dell’assessore all’edilizia scolastica, lui stesso ha trasferito le risorse della Stella Maris verso i lavori di ristrutturazione dell’istituto Aterno di Pescara».

E infatti ci si chiede ancora che fine abbiano fatto i soldi stanziati per completare l’opera. Si tratterebbe di 1.350.000 euro, inseriti nel bilancio della Provincia sotto la voce di lavori ristrutturazione e adeguamento dell’edificio Stella Maris, destinati al completamento del quarto ed ultimo lotto dell’edificio(i primi tre furono completati con un importo di 2.300.000 ) e di cui non si sa più nulla dopo la decisione della giunta provinciale, il 21 gennaio 2010, di realizzare i lavori di completamento e ristrutturazione del lotto mancante con capitale interamente privato attraverso gara e di inserire i lavori in questione proprio nel programma triennale opere pubbliche 2011/2013 sotto la voce di Polo regionale delle eccellenze culturali, enogastronomiche e turistiche d’Abruzzo con un importo di importo € 6.000.000.

«Adesso è arrivato il momento di dire basta», concludono i consiglieri, «è necessario ripristinare al più presto il fondo per poter investire tutti i soldi che erano destinati alla Stella Maris. È quindi indispensabile accendere subito un nuovo mutuo di 2 milioni di euro per completare definitivamente la struttura e restituirla a Montesilvano e a tutta la provincia di Pescara.Ma se questo non avverrà, non resteremo fermi a guardare: ci incateneremo alla Stella Maris, quale gesto estremo di protesta». L’ennesima, dopo quella che portò Forza Nuova ad occupare l’edificio.

