Gallerati, «non sarò un candidato sindaco»

MONTESILVANO. Enzo Gallerati non aspira alla poltrona di sindaco e sostiene che sia giusto che il suo partito di riferimento, il Pd, si ponga a voce alta il problema di quanti siano gli inquisiti, «anche ingiustamente».

Procedimenti aperti, in via di prescrizione: Enzo Gallerati, ex sindaco di Montesilvano, oggi guarda la partita delle primarie dalla seconda fila e avverte già che non sarà uno dei protagonisti.

«A quanti sollecitano un mio rinnovato impegno di vertice amministrativo locale» ribadisce la sua «indisponibilità, preso come sono da altri programmi ed obiettivi di vita». Ciò nonostante, assicura, «sosterrò per quanto possibile il miglior candidato che la coalizione vorrà proporre al "popolo delle primarie" e al Corpo Elettorale».

Una decisione chiara, non si capisce quanto presa a malincuore e quanto dipendente dai problemi giudiziari che l'ex primo cittadino ha ancora in sospeso. «Dalla prima ventilata ipotesi di misure di custodia cautelare nei confronti di miei collaboratori dell'epoca (fascicolo 2003), all'inchiesta roboante e ancora tutta piena di mancate verità sostanziali (fascicolo 2006), non mi è stato mai consentito di confutare le tesi e contestazioni dell'accusa, tanto dinanzi al personale di polizia giudiziaria delegato, quanto dinanzi al Pubblico Ministero. Strano, ma vero. Come è vero che il PM mi ritiene talmente consapevole di fatti che, "pur consapevole, ma non ha impedito....."»

Nonostante tutto questo, assicura, non è diventato «berlusconista»: «la formazione politica, di mia originaria provenienza, mi ha insegnato a mai delegittimare, nemmeno per un istante, l'autorevolezza del terzo potere dello Stato».

«L'unico dispiacere», continua, «è che, da novembre prossimo, dopo anni di lenta procedura (di cui non posso certamente rispondere) le mie contestazioni sarebbero (secondo il mio legale di fiducia) inevitabilmente colpite da prescrizione, proprio per quella datazione che il Pubblico Ministero (condivisa anche dal GUP) ha indicato nei suoi provvedimenti: maggio 2004. Come pure, non ho scorto tra le carte processuali tracce di mie intercettazioni risalenti alle mie utenze telefoniche, testimonianze rese a verbale ed in Aula in mio sfavore, da imputati, indagati, testimoni, imprenditori, imputati che hanno patteggiato la pena, persone informate sui fatti, per mie condotte abusive, nè per pretese di un solo euro in cambio. Il mio secondo mandato di Sindaco, infatti, ha avuto termine il 13 maggio 2004 e i termini prescrittivi sono previsti dal Codice vigente».

Gallerati sottolinea inoltre che «in sede penale i miei diversi procedimenti in 15 anni di attività in Municipio, non hanno mai sortito sentenze di condanna nei miei confronti (compresa l'unica assoluzione in appello). Ma fa bene la coalizione di centrosinistra a progettare e coltivare l'idea della discontinuità, nel proporsi ad un elettorato ben consapevole dei fatti vissuti in città e talora fiducioso nell'accertamento nitido della realtà, che tanto ha compromesso, la loro immagine di montesilvanesi».