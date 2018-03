Dimissioni Cordoma, Biferi: «bilancio non chiaro, in una lettera i miei dubbi»

MONTESILVANO. A due giorni dalle dimissioni del sindaco Cordoma non si placano le polemiche ed è guerra aperta nella maggioranza spaccata, sempre più distante da una possibile ricucitura.

MONTESILVANO. A due giorni dalle dimissioni del sindaco Cordoma non si placano le polemiche ed è guerra aperta nella maggioranza spaccata, sempre più distante da una possibile ricucitura.

Oggi i vari esponenti del Pdl si stanno scannando tra di loro lanciando accuse precise, più di quanto non faccia la minoranza che visto il proprio ruolo politico avrebbe di che contestare.

Oggi pomeriggio, alle 17.30, nel corso del consiglio comunale (al quale la maggioranza ha già fatto sapere che non parteciperà) ci sarà la presa d'atto delle dimissioni di Cordoma. Da quel momento scatteranno i 20 giorni di tempo a disposizione del primo cittadino per poter tornare sui propri passi. La situazione, come è ormai evidente, è nelle mani dei vertici del Pdl che nel fine settimana incontreranno referenti provinciali e regionali. Sul tavolo la questione Cordoma sarà decisamente prioritaria. Il capogruppo Filippo Piccone ha già annunciato che si valuterà la possibilità di trovare un accordo interno alla maggioranza ma ricucire i cocci sembra impresa assai ardua.

Intanto quella fetta del Pdl che ha fatto andare sotto la maggioranza nella verifica dell’equilibrio finanziario ed economico del bilancio 2010 assicura di non aver tradito, mentre Oscaro Biferi, presidente della Commissione bilancio, in quota Udc, cerca di spiegare i motivi che lo hanno portato al suo voto contrario.

Lo fa tirando fuori una lettera, protocollata il 27 settembre scorso, giorno precedente al Consiglio, e indirizzata al presidente del Collegio Revisori dei Conti, Franco Sigismondi, nella quale aveva già messo nero su bianco i suoi dubbi.

Biferi scrive: «come sempre i membri della Commissione bilancio si sono visti consegnare il parere dell'organo da lei presieduto pochi attimi prima del voto». L'esponente dell'Udc, che non aveva partecipato alla Commissione del 24 chiede perciò dei chiarimenti.

«Corrisponde a vero», si legge, «quanto scritto circa la mancanza di elementi di riscontro sul Patto Interno di stabilità per l'anno 2009? Risulta vero che non vi è stato fornito il prospetto con il calcolo del Patto di Stabilità per l'anno 2010 aggiornato alla variazione di bilancio? Risulta altresì vero che non vi è stato fornito il prospetto sul monitoraggio del semestre sul Patto di Stabilità 2010».

Queste domande, però, «non hanno mai ricevuto una risposta», spiega oggi Biferi. Da qui la decisione del voto contrario.

«Mi sono trovato di fronte a dati non chiari», racconta, e in aula al momento del voto «non avendo avuto risposta alla lettera protocollata è stato chiaro a tutti che dal saldo finanziario risultante dal monitoraggio semestrale del patto di stabilità questo non è stato rispettato».

Ma Biferi respinge al mittente le accuse di tradimento: «traditore, in politica, è chi modifica il proprio modo di agire e di pensare nel tempo magari perdendo di vista gli obiettivi primari per abbracciarne di altri» e il consigliere si dice certo che «altri ben noti comportamenti ci dimostrano che la politica del centrodestra montesilvanese è cambiata in questi ultimi 3 anni».

Ma alle parole di Biferi replica (e non ci va sul leggero) il delegato alla Politica della casa Ottavio De Martinis che parla di «false e vergognose dichiarazioni» del consigliere Udc, responsabile di «una azione politica confusa e sterile e mai portatore di una proposta valida e convincente».

«Biferi», attacca De Martinis, «si è distinto sempre per la famosa capacità di chiedere. L’ultimo episodio, risale proprio a qualche giorno fa, quando ha chiesto la presidenza del Cda dell’Azienda speciale per il suo amico Augusto Lino. E’ questo il modo di far politica di Biferi: la politica del chiedere, del tradire persino la minoranza, quando lui candidamente aveva proposto di stare dalla loro parte e poi così non fu».

Parla invece di «tradimento» e di «impegno d'onore» non mantenuto, Ermanno Falco, vice coordinatore cittadino del Pdl che se la prende non solo con Biferi ma anche con gli esponenti del Pdl Cilli, Di Nicola, Tocco che hanno votato contro, Catone (astenuto) e De Leonardis (assente).

Falco ricorda una data: 30 giugno 2010: «in occasione del famoso “conclave” di Carpineto della Nora», racconta, «venne sancito un impegno d’onore inerente il proseguimento dell’attività amministrativa che a distanza di meno di tre mesi oggi viene clamorosamente calpestato da alcuni dei sottoscrittori».

Falco parla anche di «prese di posizioni arroganti e irresponsabili» che farebbero piena luce «sul grado di credibilità e coerenza che tali soggetti hanno avuto nel corso di questi tre anni e quattro mesi di esperienza amministrativa».

Quelli che oggi dicono di “sentirsi distanti dal modus operandi di gran parte dell’amministrazione”, secondo il vice coordinatore cittadino del Pdl «dovrebbero spiegare ai cittadini come mai per tanto tempo non hanno aperto bocca per lamentarsi di una situazione che li ha visti assumere incarichi di grande rilievo in seno alla rappresentanza consiliare, come la presidenza di commissioni e la stessa presidenza del consiglio. Quando si è trattato di “acchiappare” questi signori non si sono fatti scappare la più lieve delle critiche nei confronti di sindaco e assessori fino a quando, evidentemente telecomandati dall’esterno, hanno cominciato a vomitare veleno sul sindaco e sui propri compagni di cordata».

Quanto a Biferi, «non si è mai fatto scrupolo di attaccare a mezzo stampa presidenti di commissioni, assessori e sindaco della propria coalizione, determinando spesso e volentieri situazioni di grande tensione, utilizzando la propria carica di presidente della commissione bilancio per coprire di astioso rancore l’assessore di riferimento ed esprimendosi a più riprese anche in aula contro provvedimenti assegnati al vaglio della propria commissione».

DI FELICE: «BIFERI QUALI RASSICURAZIONI VOLEVA?»

Anche l’assessore alle Finanze Emidio Di Felice si dice «profondamente sorpreso» dall’atteggiamento del consigliere Biferi e racconta di aver fornito, insieme al dirigente Ambrosini, sempre i chiarimenti richiesti. «Forse lo stesso non ricorda che per ben due volte abbiamo partecipato, sia io che il dirigente, alle sedute della commissione Bilancio, da lui presieduta, per fornire tutte le delucidazioni possibili, ma da parte di Biferi non c’è stata mai nessuna domanda, né durante le commissioni, né durante il Consiglio Comunale di martedì scorso. Inoltre, durante il Consiglio del 24 agosto, il dirigente Ambrosini produsse tutte le spiegazioni riguardo il consuntivo di bilancio e proprio in quell’occasione Biferi, nel suo intervento, appoggiò pienamente lo stesso bilancio e l’azione della maggioranza. Ora mi chiedo da un mese a questa parte cos’è cambiato per Biferi? Dal 24 agosto scorso ad oggi cosa potrà essere mai accaduto, se non sono mai prodotti atti deliberativi o apportate modifiche ai documenti finanziari? Forse i soliti atteggiamenti altalenanti del consigliere vanno interpretati in altro modo, la serietà che in questi tre anni ci ha contraddistinto, non è mai andata d’accordo con la questua continua del caro Biferi».

a.l. 30/09/2010 17.13