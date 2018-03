Gruppo Toto vuole l'ex cofa. Rabuffo (Fli): «asta trasparente e chiara»

PESCARA. Il gruppo Toto interessato alla trattativa per l'acquisizione dell'area ex Cofa a ridosso del porto turistico. Rabuffo (Fli): «gara trasparente»

Dopo un investimento di 300 mila euro per la bonifica la zona è tornata alle mani della Regione. Lì per anni c'è stato il mercato ortofrutticolo ma l'area nei pressi del Ponte del Mare è pronta per trasformarsi in polo turistico, ricettive ed espositivo. E' questo il suo futuro, come nelle intenzioni della giunta Mascia. Adesso l'area è in vendita, come stabilito dalla deliberazione n. 130 del 2009 della Regione con la quale si è stabilito, all’unanimità, di procedere all’alienazione degli immobili che costituiscono il patrimonio disponibile mediante asta pubblica.

In parole povere: la Regione ha la necessità di fare cassa.

«Qui non si possono contruire villette», ha subito precisato il Comune dopo la notizia dell'interessamento del gruppo Toto, già attivo nel settore delle costruzioni, delle autostrade e aereo. Da mesi ormai l'assessore Marcello Antonelli ribadisce che l'area ha bisogno di «un progetto per valorizzare la città» e non si sa cosa abbia in mente il gruppo teatino.

Sul tavolo, intanto, c'è già l'offerta della Camera di Commercio che vorrebbe puntare alla realizzazione di strutture turistico-ricettive con un investimento da 14 milioni di euro.

Adesso, con il nuovo interessamento dei privati, il consigliere regionale di Fli, Berardo Rabuffo, sollecita la giunta Chiodi a mettere in piedi «una procedura chiara e trasparente».

L'esponente del centro destra chiede «un confronto competitivo aperto a tutti i soggetti interessati, garantito dal sistema dell’asta pubblica con offerte segrete in aumento, che consentirà alla Regione, in ossequio ai generali principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, di conseguire il maggior vantaggio finanziario possibile, come ribadito, peraltro, sia dal dirigente del settore risorse strumentali della regione Abruzzo che dalla stessa avvocatura regionale».

«E' nell’interesse della Regione», continua Rabuffo, «ottenere il più alto prezzo di vendita possibile in quanto, è il caso di ricordare, inserì l’area ex Cofa, già dal 2007, nel piano straordinario di dismissione degli immobili al fine di poter contribuire, attraverso la loro alienazione, al risanamento del debito sanitario. Quanto alla destinazione di quell’area, concordo con quanto il coordinatore cittadino di Pescara di Futuro e Libertà ha ripetutamente proposto, proprio alla luce della valenza strategica di un’area a vocazione turistico-ricettiva, ovvero che il Comune di Pescara mantenga su di essa il vincolo di destinazione ai fini della realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse».

22/09/2011 9.40