Montesilvano, rischio sabotaggio primarie del centro-sinistra: accordo difficoltoso

MONTESILVANO. C'è il sospetto che alcune frange del centrosinistra stiano cercando di sabotare le primarie a Montesilvano.

Il sospetto, che è diventata voce insistente, deriva dal fatto che non sembra esserci molta ''comunione di intenti'' tra le varie anime del centrosinistra che, a parte comunicati ufficiali, (ma solo del Pd e Idv) non è riuscito ancora a concretizzare e avviare il meccanismo delle primarie.

Troppe differenze tra i vari partiti e alcune posizioni più “estremiste” di altre, tenute da Sel e Rifondazione. Stasera alle 21 nuovo incontro della coalizione ma in molti la vedono dura e difficilmente si riuscirà oggi a ''partorire'' la fatidica data.

Tre le date sulle quali si discute ci sono il 13, il 20 o il 27 novembre prossimi. In realtà quello del 'quando' è solo un campanello d’allarme che indica un problema diverso: la difficoltà spesso di comunicare tra i partiti e di accordarsi su principi cardine.

Sembra che il grosso del discorso che non si riesce a sbloccarsi sia incentrato sulla “pulizia” dei candidati alle primarie, cioè persone che non abbiano alcun tipo di pendenza giudiziaria e questo ovviamente per tagliare i ponti con il passato burrascoso e “ciclonico” ma anche per dare il senso del «vero cambiamento», locuzione che viene ripetuta spesso.

Il problema dovuto alla mancata comunione è legato dunque alla difficoltà di redigere e approvare il codice etico con le linee guida ed i 15 punti già citati anche da Bersani a Vasto per delimitare e circoscrivere le qualità che deve avere chi fa parte della coalizione.

A parole tutti i partiti non vogliono persone indagate e pare che l’accordo di massima vi sia sui futuri candidati alle primarie. Il meccanismo si sarebbe inceppato quando Sel e Rifondazione hanno avanzato l’ipotesi di estendere questa caratteristica (la purezza della fedina penale e la qualità di non indagato) anche a tutte le liste di appoggio o ai futuri consiglieri che si candideranno alle amministrative. Insomma una proposta coerente con le idee di pulizia e di rinnovamento di cui tutti parlano ma giudicata eccessiva da alcune frange del Pd e di Idv. Per questi il principio sarebbe anche buono ma troppo teorico o meglio difficilmente applicabile perché troppe sono le anime del centrosinistra.

Dunque niente paletti e regole per le primarie fino ad ora e se l’accordo non dovesse giungere entro la fine del mese potrebbe essere troppo difficile organizzare le primarie e tutto sfumerebbe. Di certo non sarebbe un buon inizio per il centrosinistra che dovrebbe (in teoria) partire avvantaggiato ma che troppo spesso preferisce avvilupparsi su se stesso e far fare all’avversario.

Intantooooooooo circolano i nomi dei possibili candidati alle primarie di Montesilvano: Enzo Fidanza (Pd), Renzo Gallerati (Pd), Cirotti vice presidente delle piccole e medie imprese (Pd), Attilio Di Mattia (Idv), Di Paolo (Sel), Giancarlo Castorani (Sel), Corrado Di Sante (Rifondazione). Ma si fanno i nomi anche di Luigi Beccia e Nino D'Annunizo.

Candidati in pectore che potrebbero però rimanere sulla carta per affondamento delle primarie. Allora come sempre saranno i partiti a scegliere chi dovrà rappresentare i cittadini al quinto comune d’Abruzzo.

