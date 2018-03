Pianella, bilancio approvato in ritardo e deficit. Filippone: «chiediamo un commissario ad acta»

PIANELLA. «Le cose non vanno bene a Pianella. Le casse piangono i debiti e il bilancio consuntivo è approvato fuori tempo».

Parla così Gianni Filippone, consigliere comunale e capogruppo di Rinasce Pianella durante il consiglio comunale del 12 settembre scorso quando ha sollevato la questione del mancato rispetto dei termini di legge per l’approvazione del bilancio consuntivo 2010 e dei debiti a carico del Comune e chiedeva che venisse nominato un commissario ad acta, per approvare il conto consuntivo come previsto dalla legge in questi casi.

Ma dalle fila della maggioranza è arrivato un secco no. «Anzi», sottolinea il capogruppo, «secondo l’amministrazione tutto scorrerebbe liscio come l’olio. Il sindaco, invece di sbandierare sulla stampa locale che il Comune di Pianella è un comune virtuoso con avanzi di amministrazione fittizi per oltre 200 mila euro, farebbe bene a tacere e nel frattempo rileggersi bene le prescrizioni del Revisore dei Conti, di conseguenza dargli seguito».

Il Comune non solo ha approvato il bilancio consuntivo 2010, il 20 giugno 2011(sforando i tempi stabiliti dalla legge visto che il decreto legge 154 del 7 ottobre 2008 fissa al 30 Aprile 2011 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il rendiconto della gestione per l’anno 2010), ma avrebbe anche pubblicato il documento sull’ albo pretorio online solo in data 18 luglio 2011. Un ritardo, questo, che ha provocato l’assoggettamento del Comune in via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario, fino all’approvazione del documento. «Come mai questo ritardo?», chiede Filippone al sindaco Giogio D’Ambrosio. A questo punto il capogruppo ha chiesto l’intervento del commissario ad acta. Lo statuto comunale, infatti, prevede la nomina di questa figura in caso di mancata approvazione del conto consuntivo entro il 30 Aprile 2011, e si rivolge al difensore civico regionale elencandogli una serie di irregolarità che il sindaco ha messo in atto.

«Se fosse vero» dice il difensore civico in risposta al capogruppo, « la convocazione per l’approvazione del bilancio sarebbe invalidata insanabilmente e tutti gli atti conseguenti e susseguenti sarebbero irrimediabilmente nulli».

Ma questa del ritardo, secondo Filippone, non sarebbe l’unica piaga dell’amministrazione comunale.

«Il costo della raccolta del servizio di nettezza urbana», dice, «che aumenta da € 985.666,35 (rendiconto 2008) a €1.162.325,73 (rendiconto 2010) con una differenza di + € 176.659,38, i debiti con le società Ambiente S.p.a e Deco S.p.a. (che da oltre due anni e mezzo non sono state pagate per circa 3 milioni di euro) ed il costo dell’asilo nido comunale gestito dall'Arcobaleno S.r.l società di capitali totalmente partecipata dal Comune di Pianella, con capitale versato di € 10.000,00, non sarebbero che ulteriori fardelli sulle spalle del Comune».

m.b. 17/09/2011 14.30