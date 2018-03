Commissione Mobilità, l'ira di Caroli: «Fiorilli sempre assente»

PESCARA. Scoppia la polemica in Commissione Mobilità.

Ieri mattina il presidente Adele Caroli, nel corso della riunione nella sede di Palazzo di Città ha denunciato la «totale assenza di dialogo» con l'assessore Berardino Fiorilli (competente) e il dirigente architetto Trisi. «La situazione è diventata insostenibile. Abbiamo in questi mesi - ha detto Adele Caroli - effettuato decine di sopralluoghi in più zone e strade cittadine, e commissioni consiliari, ma praticamente quasi mai abbiamo avuto l'onore della presenza dell'assessore Berardino Fiorilli che pure è l'assessore alla Mobilità e al traffico. Una situazione scandalosa che ha avuto il culmine la settimana scorsa quando abbiamo saputo dei nuovi sensi unici praticamente dai giornali. Questo è inconcepibile, così come è inconcepibile l'assenza di chi, come l'architetto Trisi, dovrebbe essere in prima fila nel momento in cui ci sono da risolvere problemi gravissimi che riguardano le strade cittadine».

L'unico referente della Commissione Mobilità, ha spiegato ancora Caroli, «è l'architetto Emilia Michetti che si è sempre dimostrata disponibile, e che è stata spesso presente ai vari sopralluoghi effettuati. La verità - ha concluso il presidente della Commissione - è che noi possiamo proporre, verificare e denunciare pericoli e problemi delle arterie cittadine, e soprattutto quelle della periferia, spesso abbandonate, ma se poi davanti troviamo un muro, e la chiusura e l'insensibilità dell'assessore Fiorilli, restiamo con le mani legate. Questa è una situazione ormai insostenibile che questa mattina ho inteso denunciare dinanzi ai consiglieri presenti, perchè è giusto che tutti sappiano come stanno le cose, visto che di fatto le decisioni prese dall'assessore sul Piano Traffico, noi le apprendiamo spesso dagli organi di stampa».

Su sollecitazione del consigliere dell'Idv Adelchi Sulpizio, sempre in Commissione Mobilità ieri mattina è stata affrontata la difficile situazione che riguarda via Musone, a ridosso di via Rio Sparto dove è presente una segnaletica controversa, in prossimità di un incrocio pericolosissimo dove in passato si sono verificati anche incidenti gravi. La Commissione, in presenza anche di un ufficiale della Polizia Municipale , ha ravvisato l'esigenza di far tornare in via Musone il senso unico di marcia, e soprattutto riattivare l'impianto semaforico. Verificata infine l'esigenza dell'istituzione di almeno due rotatorie negli incroci fra via Salara vecchia e via Ciglia e all'incrocio fra la stessa via salara Vecchia e il Conad di viale Tiburtina. «Ora attendiamo - ha detto il presidente Adele Caroli - una risposta dell'assessore Fiorilli».

17/09/2011 8.24