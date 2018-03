Pd contro Mascia: «non c'è più maggioranza politica»

PESCARA. Il gruppo del Pd al Comune di Pescara accusa l'amministrazione guidata da Luigi Albore Mascia di non avere più una maggioranza politica.

Per i consiglieri del Pd, tale situazione si può riscontrare nelle sedute del Consiglio comunale, «che spesso vanno deserte per mancanza di numero legale». Nel corso di una conferenza stampa, il capogruppo Moreno Di Pietrantonio ha spiegato che l'ultima situazione del genere si è verificata nella seduta di mercoledì scorso, nel corso della quale è stata approvata soltanto una mozione.

Di Pietrantonio ha ricordato che in discussione vi erano due delibere importanti per la città, l'una relativa alla riqualificazione dell' area portuale di Porta Nuova, la seconda riguardante il progetto della filovia. Il capogruppo del Pd ha fatto presente che la prima delibera è stata ritirata, mentre quella sulla filovia non è stata neppure presa in considerazione in quanto la maggioranza ha fatto mancare il numero legale. «Mercoledì - ha detto - si è verificata l'ennesima situazione che non ha giustificazione. Credo che l'amministrazione comunale debba trarne ora le conseguenze».

Di Pietrantonio ha aggiunto che la maggioranza non mostra interesse e partecipazione neppure per le questioni più elementari. Camillo D'Angelo, ex vice sindaco nell'era D'Alfonso, da parte sua, ha criticato in particolare la mancata discussione nel Consiglio della delibera di iniziativa popolare che prevedeva una modifica al progetto della filovia. «La seduta - ha spiegato - sarebbe dovuta servire a fare finalmente chiarezza sul progetto e soprattutto sui costi, ma non è stato possibile».

Carte alla mano, D'Angelo ha fatto presente ad esempio che, solo per la manutenzione e per la gestione, il progetto costerà ai pescaresi 2 milioni e 700 mila euro l'anno. Il consigliere ha inoltre sottolineato, fra le altre cose, che è sprovvisto di un Piano economico-finanziario. D'Angelo ha voluto poi anche lanciare una proposta all'amministrazione, ossia quella di rendere il tracciato del filobus, attraverso particolari accorgimenti, per metà ciclabile, per metà destinato al passaggio del mezzo e per metà pedonale.

A replicare alle accuse sulla questione è il vicecapogruppo del Pdl Armando Foschi che parla di «ostruzionismo che sta ormai sfiorando la ‘commedia dell’assurdo’».

«Il cantiere del primo lotto», ha spiegato Foschi, «è praticamente concluso, la delibera sulla realizzazione della sottostazione elettrica ha ormai sostanzialmente concluso il proprio iter, i pali sono stati tutti installati, i filobus stanno arrivando a Pescara, sono in arrivo i fondi per avviare il cantiere del secondo lotto, che giungerà sino all’università. Ma il Pd vuole ancora discutere e dibattere sull’opportunità o meno di cominciare i lavori del primo lotto o sul percorso da seguire. Non comprendiamo se il Pd stia prendendo in giro la città, come del resto ha fatto per sei anni tenendo chiuso in un cassetto un progetto e un intervento già finanziato che è strategico per incentivare la mobilità alternativa sul territorio cittadino, o semplicemente se abbia la chiara volontà di boicottare un’opera dall’elevato valore che oggi richiederebbe solo la piena convergenza di tutte le forze politiche della città».

«La realtà», ha detto ancora il capogruppo rispondendo alle accuse della frequente mancanza del numero legale, «è che la maggioranza di governo è composta da cittadini che non vivono di politica, che lavorano e che sono semplicemente arrivati tardi all’appello del pomeriggio».

