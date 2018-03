Finanziamenti di Di Zio al Pd. Natale chiede spiegazioni a Lacapruccia

POPOLI. Ancora polemiche dopo la rivelazione dei finanziamenti (in chiaro) girati da Di Zio ai partiti politici.*PD: «PRONTI AL CONFRONTO PUBBLICO»

Giovanni Natale del comitato ''Trasparenza e Legalità'' di Popoli chiede all'assessore e segretaria del Pd di Popoli, Giulia Lacapruccia, di chiarire la posizione del partito sui finanziamenti (in chiaro) elargiti da Di Zio per la campagna elettorale.

«Era a conoscenza di tali contributi e sapeva che anche il Pd popolese veniva finanziato da Di Zio? In che misura possono essere stati utilizzati nelle passate amministrative, comprese quelle popolesi?».

Natale interpella Lacapruccia in quanto è «da anni la segretaria del Pd popolese ed ora anche assessore» e fa riferimento alle carte della Procura pescarese nell'ambito dell'inchiesta dei rifiuti. Nei documenti di quella indagine vengono, infatti, presi in esame anche i contributi elettorali che l'imprenditore elargiva ai partiti politici locali. Contributi leciti, regolari, in chiaro, (fino a prova contraria) proprio come prevede la legge in materia ma che secondo gli inquirenti avrebbero creato una situazione di “soggezione” nei confronti di alcuni beneficiari.

E Natale quando proprone la sua interrogazione fa riferimento all'episodio in cui Di Zio, nel corso di un alterco con gli amministratori della società pubblica Ambiente spa, fa riferimento alla necessità di rivolgersi «...inc...al segretario ...inc...e gli sclocchiamo 20.000 euro ogni volta che facciamo le elezioni....coso...Castricone...», che la procura individua nel segretario del Pd Antonio Castricone ".

«Queste notizie di stampa, purtroppo, non ci risultano siano mai state smentite dal segretario provinciale, nè nei mesi scorsi, nè ora», continua Natale. «Le affermazioni, concorderà che siano di estrema gravità, almeno di trasparenza politica, siccome si parla di amministrative e ne abbiamo avuta una tornata anche maggio scorso».

«In riferimento alle dichiarazioni di Gianni Natale, ci si chiede se la sua sia un’interrogazione o se siano illazioni», replica Giulia La Capruccia. «Il signor Natale utilizza nelle sue interrogative elementi di certezze, le sue, ovviamente su fatti che non hanno alcun fondamento. Chiediamo noi a Natale secondo quali elementi dichiara “che il pd popolese fosse finanziato da Di Zio”? Ci piacerebbe saperlo da lui visto che la sua affermazione che è cosa diversa da una domanda, risulta essere tendenziosa e tra l’altro non veritiera. Poiché nessuno vuole sottrarsi alla discussione su tali argomenti come su altri, il segr provinciale Antonio Castricone si rende disponibile ad un confronto pubblico da tenersi a Popoli col signor Natale. Lo stesso Natale, portavoce del comitato trasparenza e legalità potrà organizzare il confronto ed anzi si sollecita lo stesso affinché ne indichi giorno ed ora. Questo ci sembra il metodo migliore che possa ricondursi alla trasparenza politica, farla al cospetto dei cittadini e rispetto a questo, supponiamo che il signor Natale non potrà che condividere ed accogliere il proposito; anche la sottoscritta ovviamente si rende pienamente disponibile al confronto pubblico».

