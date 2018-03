Montesilvano, da lunedì al via nuove opere pubbliche per 3,5 milioni di euro

MONTESILVANO. Il sindaco Paquale Cordoma ha annunciato una serie di cantieri che prenderanno il via dalla prossima settimana.

I nuovi lavori di urbanizzazione al via in varie zone della città consistono in interventi, che si concluderanno in autunno. Dal centro città, alla periferia, l’amministrazione comunale ha stanziato 3,5 milione euro per quelli che lo Cordoma ha definito «interventi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e che rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione urbana, che prevede lavori anche più ampi, del piano triennale».

I lavori imminenti che prenderanno il via lunedì riguardano la riqualificazione di strade come via Aldo Moro nel tratto di strada dall’angolo di via Bocca di Valle a via Livenza, dallo stabilimento balneare Copacabana, in cui è previsto il rifacimento del manto stradale, da lunedì prenderà il via il cantiere con la segnaletica dei divieti di sosta nel tratto dell’area interessata, inoltre durante i lavoro verrà istituito il senso unico alternato. Sempre lunedì partiranno degli interventi di riqualificazione in via Emilia.

Per alcune di queste vie, oltre ai lavori di rifacimento delle fognature e dell’asfalto è anche previsto una intervento di manutenzione del verde. «Con questi lavori - ha aggiunto il primo cittadino e assessore ai Lavori pubblici – diamo il via ad una nuova metodologia di interventi, concordati attraverso un cronoprogramma che prevede la massima riduzione dei disagi provocati dai cantieri nei confronti dei cittadini». Sempre nell’ottica dell’efficienza Cordoma ha poi sottolineato come ogni cantiere verrà seguito personalmente dallo stesso affinché le imprese eseguano in modo corretto i lavori rispettando i tempi previsti. Per gli interventi di più ampia portata ha poi ricordato come a partire da settembre potranno partire alcune opere che cambieranno notevolmente il volto della città, tra queste le scuole e artiere determinanti del territorio.

La prossima settimana verranno illustrati dettagliatamente, nel corso di una conferenza stampa, tutti gli interventi previsti.

10/09/2011 14.07