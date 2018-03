Abolizione porcellum e Province, Idv raccoglie le firme

PESCARA. Continua la raccolta firme dell'Italia dei Valori per la campagna referendaria contro l'attuale legge elettorale e per la legge di iniziativa popolare per l'abolizione delle province.

Oggi, sabato 10 settembre, dalle ore 16 alle ore 20 in corso Umberto (piazza Sacro Cuore) e lunedì 12 settembre dalle ore 9 alle ore 14 in via Marconi presso mercato, verranno allestiti due gazebo dove sarà possibile lasciare la propria firma e ritirare materiale informativo. La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 è la legge che ha modificato il sistema elettorale italiano. E' stata ideata dal ministro della Lega Roberto Calderoli il quale, subito dopo la sua approvazione, la definì “una porcata”. La legge Calderoli ha sostituito la legge cosiddetta Mattarellum (dal nome del ministro democristiano Sergio Mattarella) e ha modificando il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.

«A Pescara – dichiara il capogruppo IdV al Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio - i cittadini hanno risposto con grande partecipazione alla campagna contro il porcellum e le province, tant'è che abbiamo già raccolto diverse centinaia di firme. Domani e lunedì saremo tra le gente a chiedere a chi non l'avesse fatto finora due firme per una battaglia che non è politica, ma di civiltà e democrazia. Ne chiederemo una per cancellare la legge elettorale che ha rubato ai cittadini il diritto di scegliere chi dovrà rappresentarli in Parlamento e un'altra per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare e cancellare la parola “Province” dalla Costituzione. Oggi in Italia ci sono più di 110 Province, un “carrozzone” obsoleto che serve solo a far crescere gli sprechi della politica e le poltrone. Sono sicuro che Pescara saprà rispondere con forza anche in questa occasione e saprà essere protagonista anche in questa battaglia per la democrazia e per la riduzione dei costi della politica, andando oltre le appartenenze partitico-politiche».

10/09/2011 12.13