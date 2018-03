Montesilvano, spiagge libere a rischio estinzione. Di Stefano: «il Comune ci spieghi»

MONTESILVANO. A Montesilvano è allarme spiagge libere.

La denuncia arriva dal consigliere comunale, Gabriele Di Stefano (gruppo misto) che il 5 settembre ha presentato un’ interrogazione al sindaco chiedendo spiegazioni sul problema spiagge libere, sempre più in diminuzione. Infatti, nonostante il Comune abbia approvato un piano demaniale marittimo comunale che prevede una quota minima di spiagge libere pari al 20%, secondo il consigliere di spiaggia libera non sarebbe che rimasto un tratto sul lato viale Moro di circa 6,30 metri e sul lato mare circa 3,00 metri, insufficienti per un qualsiasi utilizzo da parte dell’utenza.

«Come se non bastasse», fa sapere Di Stefano, «nella zona tra Sea Lion e Tamanaco è prevista un tratto di spiaggia libera di 47,95 metri di cui 30 sono stati concessi in uso stagionale a strutture alberghiere con la conseguenza ovvia che di spiaggia libera sarebbero dovuti rimare 17,95 metri. Tutto questo va a detrimento dei cittadini che non possono permettersi di affittare un ombrellone e che sono costretti a servirsi delle poche occasioni di spiaggia libera che una amministrazione sensibile dovrebbe incrementare pensando magari ad un aumento della percentuale prevista, come minimo».

Ed è per questo che il consigliere ha chiesto al sindaco una verifica urgente delle misurazioni riportate nel piano demaniale marittimo comunale, con una verifica di metodi e criteri di calcolo della superficie dell’arenile da cui si estrapolerà la spiaggia libera.

«Sarebbe da auspicare», conclude,« una politica che eviti il proliferare delle concessioni stagionali e favorisca, invece, le categorie di popolazione più svantaggiate ».

Marirosa Barbieri 06/09/2011 13.58